莉莉柯林斯嫁了 與導演丈夫皆演藝世家

莉莉柯林斯(右)秀出與新婚丈夫查理麥道威爾的婚紗照。（取材自Instagram）

32歲「美國 甜心」莉莉柯林斯（Lily Collins）正式成為人妻，莉莉8日在Instagram宣布，已與大她6歲的導演 （Malcolm McDowell）正式結婚，她穿著典雅的白紗裙，開心高喊，「2021年9月4日，我們正式成為彼此的永遠」。

莉莉柯林斯感性對丈夫喊話，「我想要成為你的妻子，想要成為你最重要的人」，並放上兩人接吻的浪漫照片。莉莉與查理前年8月認愛，戀情進展迅速，去年莉莉柯林斯宣傳「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris），還不時放閃說：「查理常來片場探班，他無時無刻都想跟我在一起。」去年9月則秀出求婚鑽戒，證實答應求婚，「我有生之年都在等你，等不及和你共度餘生」。

莉莉柯林斯主演的「艾蜜莉在巴黎」點播率破紀錄。（取材自Instagram）

莉莉與查理同樣出身演藝世家，莉莉父親是英國傳奇歌手菲爾柯林斯，而她是時尚界寵兒，查理的父母親麥爾坎麥道威爾、瑪麗史汀柏根都是演員，而他自己大都從事幕後工作，兩人剛認識沒多久就一拍即合，迅速陷入熱戀。

莉莉情場得意，事業也迎接高峰，主演的Netflix夯劇「艾蜜莉在巴黎」，引發網路熱議，即便被網友批評劇情太過刻意、對法國印象過於刻板，點播率仍然破紀錄，今年不畏疫情 製作第二季，5月在法國度假勝地聖托佩開拍，該劇8月已殺青。