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珍妮佛勞倫斯懷孕了 結婚2年迎來「疫情寶寶」

記者陳建嘉／即時報導
珍妮佛勞倫斯被爆出懷孕。(路透)
珍妮佛勞倫斯被爆出懷孕。(路透)

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）與大5歲藝廊經理庫克馬隆尼（Cooke Maroney）結婚近2年，近期傳出珍妮佛已懷孕，還被拍到小腹已經隆起的照片，「時人」雜誌報導指出，珍妮佛懷孕了，也與庫克期待第一個小孩，這將是他們的第一個小孩，但細節一切未明。

珍妮佛於2019年10月在羅德島州的新港貝拉寇特城堡舉行婚禮，邀來150名賓客，當初連艾瑪史東(Emily Stone)、愛黛兒(Adele)、卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)以及妮可李奇(Nicole Richie)都有受邀，巨星雲集，她當時宣傳完「X戰警：黑鳳凰」(X-Men: Dark Phoenix)之後就沒有新作，專心享受新婚生活，最近才推出Netflix電影「千萬別抬頭」(Don't Look Up)，之後也會推出「Red, White and Water」，她在該片飾演一名從阿富汗歷劫歸來的退伍軍人。

珍妮佛向來對感情低調，頂多僅有2人剛交往時，在演員好友Catt Sadler的播客節目中提到庫克，「我準備結婚了，我雖然剛認識庫克，就想嫁給他，他是我最好的朋友，我想在與他有一段永遠的合法關係，幸運的是，還真的有這樣的行政程序。這是最棒的事，你能在這星球上找到你最喜歡的人，你一定會說『絕不離開』」透露2人關係無比甜蜜。

庫克 阿富汗 電影

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