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麥特戴蒙太低調 宣傳曾被保安擋

娛樂新聞組
《止水》劇照。（取材自IMDb）
《止水》劇照。（取材自IMDb）

《驚爆焦點》（Spotlight）導演湯瑪士麥卡錫（Tom McCarthy）的新作《止水》（Stillwater）前陣子上映，故事靈感來源出自2007年因謀殺罪成立而在義大利鋃鐺入獄的美國女子阿曼達（Amanda Knox）的真實事件。

這次湯瑪士麥卡錫的改編將故事背景放在法國，講述由麥特戴蒙（Matt Damon）飾演的美國石油工人，為還女兒清白趕赴當地救援的故事。為準備角色，麥特戴蒙和導演在俄克拉荷馬州的石油工人社區做了許多準備工作。這些工人，正是媒體口中向來以「紅脖子」來代稱的一群大老粗，但經歷過這一次的密切接觸，麥特戴蒙表示對他們已有全新的認識和同理心。

麥特戴蒙說，他和導演開車穿越俄克拉荷馬州，沿途受邀走進這些石油工人的家裡，在後院跟他們一起燒烤，獲得他們許多幫助。「他們有著自己專屬的文化，和我從小接觸的差異很大，但只有了解這些背景，才能幫助我演好這個角色。在此過程中，這些人待我非常友好。」

該片早前在坎城影展首映，放映結束後，全場觀眾起立鼓掌長達五分鐘。麥特戴蒙當時紅著眼睛感性說道：「過去這一年多時間的經歷，已經永遠地改變了我們每一個人。我們被迫接受許多非常殘酷的現實，失去了人與人之間本該擁有的聯結。我過去也曾多次來到坎城出席電影首映，倘若不是經歷過這一切，我肯定不會對這一刻倍加珍惜。」

《止水》劇照。（取材自IMDb）
《止水》劇照。（取材自IMDb）

自稱「太無聊沒狗仔追」

在好萊塢，麥特戴蒙可以算是一線演員中保持低調的典範，除了拍戲做宣傳之外，其餘時間很少會上媒體版面，跟他的好哥們班艾佛雷克（Ben Affleck）南轅北轍。「是啊，媒體早就放棄我了，因為我這個人實在是太無聊了。」麥特戴蒙打趣說，「報紙雜誌都要有腥羶色內容才能大賣，可我呢，大家都知道我是個已婚男人，是四個女兒的爹，相對來說沒有什麼緋聞，狗仔也要考慮投入回報率，蹲點跟我這條線實在太不划算了。」

為了證明自己所言非虛，麥特戴蒙還回憶起了當初和布萊德彼特（Brad Pitt）、喬治庫隆尼（George Clooney）一起去摩納哥一級方程式賽車現場為《十一怒漢》（12 Angry Men）做宣傳時的一件軼事。「門口的保安硬是舉起雙手把我給攔了下來，真是讓我快發瘋了，最後我只好告訴他們：我其實是跟布萊德彼特一起來的！」

（取材自澎湃新聞）

麥特戴蒙（左）自爆，過去和喬治庫隆尼（中）、布萊德彼特（右）一起到海外宣傳時，自...
麥特戴蒙（左）自爆，過去和喬治庫隆尼（中）、布萊德彼特（右）一起到海外宣傳時，自己被保安人員擋下。（Getty Images）

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