看《我是傳奇》腦補過頭 網：打疫苗會變殭屍？

《我是傳奇》電影海報。（取材自IMDb）

2007年的好萊塢電影 《我是傳奇》（I Am Legend）近期又成了歐美社群的熱門話題，原因不是電影團隊出了醜聞，而是不少反對施打新冠疫苗 的陰謀論者，忽然從這部威爾史密斯（Will Smith）主演的末日題材作品裡，發現了新大陸。

最近，有美國網友在社群媒體提出：《我是傳奇》裡那些類似於殭屍的變種人「夜魔」，是不是因為打了疫苗後才變成那樣？看似愚蠢的問題，竟還真的惹出了不少熱烈討論。為正本清源，路透發文呼籲盲信者重新看一遍電影《我是傳奇》的開頭，便會明白上述說法不僅荒誕無稽，而且與電影劇情也恰好背道而馳。

片中，好萊塢女星艾瑪湯普遜（Emma Thompson）飾演的醫生在受訪時表示自己利用經過基因改造後的麻疹病毒，治癒上萬名癌症病人。「麻疹病毒經過基因改造之後，產生了益處而非害處。我們不妨想像一下這樣一幕：你的身體就像是一條高速公路，病毒就像是由一個大惡棍駕駛著的一輛高速飛馳的汽車，想一想那會造成多大破壞力。但如果我們把那個壞司機換成是好警察，整個畫面也就不一樣了。我們這一次的工作，做的就是這個。」結果，這種為治療癌症而改造的麻疹病毒，卻錯將正常人類變成「夜魔」，整個紐約城裡只剩下主角一人倖免。

《我是傳奇》改編自著名科幻作家李察麥森（Richard Matheson）1954年出版的同名小說，講述未知病毒肆虐地球，人類感染後變身為類似於吸血鬼的「夜魔」，故事主角因血液內具有病毒抗體，成了地球上最後的正常人類。小說以末世故事作為框架，作者麥森其實想要探討的還是何謂人類、何謂他者、何謂人性等形而上的命題。威爾史密斯在片中飾演的美軍病毒學家荒野求生、力戰群魔，2007年聖誕檔上映後，全球票房高達5.85億美元，影響力至今不滅。

《我是傳奇》裡的變種人「夜魔」。（取材自IMDb）

雖然《我是傳奇》裡沒演出關於疫苗的情節，但對於那些盲信的人來說，路透的闢謠文章顯然起不到多少作用。據紐約時報 早前一則報導，一家擁有90名員工的紐約眼鏡公司，老闆是如何威逼利誘才讓全體人員同意去打新冠疫苗的故事。報導說，其中有位職員之所以不肯打針，就是因為她相信《我是傳奇》裡的人類就是因為打了疫苗而變成了殭屍。

文章見報後，立即引來各種熱議，引得《我是傳奇》的編劇阿齊瓦高斯曼（Akiva Goldsman）只能站出來發文回應：「噢，我的老天爺，這只是一部電影啊！那是我編出來的，那不是真事。」

據衛報記者斯圖爾特海利特基（Stuart Heritage）統計，幾乎找不到任何一部有過打疫苗打出問題來的電影，「相反，疫苗扮演的都是正面角色。」例如在《末日之戰》（World War Z，2013）裡，是病毒造成了殭屍，主角必須找到疫苗來解決危機；《最後一人》（The Omega Man，1964）裡，查爾頓赫斯頓（Charlton Heston）飾演的主角之所以能不變成吸血鬼或殭屍，靠的也是打疫苗；還有《危機總動員》（Outbreak，1995）裡，同樣也是病毒肆虐，主角必須盡快找到疫苗。

《危機總動員》劇照。（取材自IMDb）

而在1980年的日本電影《復活之日》的結尾，男主角也擁抱著一些打好了疫苗的陌生人發出由衷的感慨。

倒是1973年的恐怖片《變形蛇魔》（Sssssss），由德克本內德克特飾演的主角確實是被打了不少針劑，結果被變成了一條蛇，但即便如此，那些針劑也不是什麼疫苗，而是毒藥。

（取材自澎湃新聞）