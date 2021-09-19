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等了4年 紅髮艾德要出專輯了

陳韻涵
英國創作才子紅髮艾德將在10月29日發行新專輯。（Getty Images）
英國創作才子紅髮艾德將在10月29日發行新專輯。（Getty Images）

睽違四年的漫長等待，英國創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）早前透過社群媒體Instagram宣布，將在10月29日發行新專輯《=》（等號），他形容這是「迄今最棒的作品」。此外紅髮艾德也公開新專輯中收錄的曲目《訪客時間》（Visiting Hours）音樂MV，是獻給好友暨人生導師、「澳洲音樂教父」麥克古丁斯基（Michael Gudinski），「希望天堂能開放探訪時間，好讓我能前往探視」。

紅髮艾德的新專輯封面以紅色畫作為背景，搭配蝴蝶和引人注目的大型黑色等號，目的是在傳遞「新生」（newborn）的訊息與概念；他公布新專輯《=》的同時，也公開該專輯收錄的14首曲目名稱，包含7月釋出即登上英國單曲排行榜的《壞習慣》（Bad Habits）。

他表示，這張專輯從2017年6月開始，在倫敦、瑞典和洛杉磯創作和錄製，整個過程非常私密。他說：「我在這段過程中，經歷了愛、失去、新生命、悲傷，以及創作期間的所有事物和各種情緒，我感覺這真的是成年之作（coming of age record）。」

紅髮艾德2018年與青梅竹馬雪莉西波恩（Cherry Seaborn）低調完婚，2020年9月迎來兩人的第一個小孩萊拉安塔提卡西波恩希蘭（Lyra Antarctica Seaborn Sheeran）。

《訪客時間》致敬麥克古丁斯基

然而，紅髮艾德在創作期間痛失了宛如人生導師的摯友麥克古丁斯基，他今年3月1日在睡夢中安詳辭世，享壽68歲。

紅髮艾德悲痛之餘，將對麥克古丁斯基的思念與感謝全都寫進歌詞裡，造就了《訪客時間》。他說：「僅以這首歌致敬我的朋友、音樂領域的偶像麥可，遺憾他今年撒手人寰。」

他在另一則Instagram貼文中公開《訪客時間》的影片片段，其歌詞展現出令人動容的豐富情感。紅髮艾德略帶哭腔地顫抖唱道：「我希望天堂能開放探訪時間，好讓我能前往探視，並尋求你的建議。」

30歲的紅髮艾德表示，他「從來沒有為一份工作感到如此自豪，或者為你們所有人即將聽到這些作品而感到既興奮又緊張。」

對於粉絲的期待、鼓勵，以及各種親身故事分享，紅髮艾德回覆寫道：「我等不及要跟你們分享下一個篇章。」

英格蘭2019年舉行紅髮艾德特展。（Getty Images）
英格蘭2019年舉行紅髮艾德特展。（Getty Images）

抒情歌王子 充飽電再出發

紅髮艾德曾四度贏得葛萊美獎（Grammy Awards），手握六座全英音樂獎（BRIT Awards）獎座，並獲得七座告示牌音樂獎（Billboard Music Award）等讚譽。

2019年夏季，紅髮艾德與加拿大流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）、天王級創作巨星「火星人」布魯諾（Bruno Mars）、饒舌界巨星阿姆（Eminem）、五角（50 Cent）、麥可歐馬立（Stormzy），以及新生代人氣霸主卡蒂B（Cardi B）、卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）、凱利德（Khalid）等22組豪華巨星聯合推出全新概念合作專輯《第六號合作專案》（No. 6 Collaborations Project），激盪出音樂界前所未見的震撼音樂與炫目火花。

沒想到，這位「抒情歌王子」在同年冬季宣布，暫時告別歌壇，並停止更新所有社群媒體帳號，「待時間成熟了，我就會回來」。

經過一年多的等待，紅髮艾德果然不負眾望，帶著新專輯，重磅回歸。

數學符號當專輯 算出個人特色

30歲的紅髮艾德出道10年，陸續2011年首度以數學符號推出專輯《+》（加）、2014年發行《x》（乘），時至2017年發售《÷》（除）。這三張專輯都登上英國唱片排行榜佳績，其中《x》和《÷》兩張專輯都曾榮登「告示牌200大專輯榜」（Billboard 200）。

歌迷和音樂界人士本來猜測，紅髮艾德會2021年會推出以《-》（減）為名的專輯，結果是出乎眾人預料的《=》。

紅髮艾德歷年推出的專輯。（Getty Images）
紅髮艾德歷年推出的專輯。（Getty Images）

運動賽場表演 NFL開幕戰飆歌

紅髮艾德熱衷各項球類運動，還曾自費贊助英格蘭社區的足球隊。他多次應邀出席大型運動賽事的表演，他今年就接受歐洲足球協會聯盟（UEFA）邀請，擔綱在6月的國際版抖音（TikTok）2020年歐洲足球錦標賽（即歐洲國家杯）演唱會上獻唱。

抖音2020年歐洲國家杯表演是紅髮艾德睽違四年以來，率先公開個人單曲《壞習慣》（Bad habit）。這場活動當時透過抖音平台線上直播，紅髮艾德本人的抖音官方帳號也有串流轉播。

紅髮艾德本月9日在職業美式足球聯盟（NFL）球季揭開序幕的演唱會中表演，本季開幕戰由上屆「超級杯」（Super Bowl）冠軍球隊塔帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）對上佛羅里達州達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys in Florida）。

紅髮艾德7月在紐約市潘朵拉直播（Pandora LIVE ）演唱會上表演。（Ge...
紅髮艾德7月在紐約市潘朵拉直播（Pandora LIVE ）演唱會上表演。（Getty Images）

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