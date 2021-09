華裔女星陳靜 登《Vogue》封面

陳靜登上時尚雜誌《Vogue》英國版封面。(取材自臉書)

漫威電影 宇宙(MCU)今年推出極多作品,除了《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),緊接著登場的則是《永恆族》(Eternals)。卡司除了有安琪琳娜裘莉(Angelina Jolie)之外,飾演永恆族首領一角的華裔女星陳靜(Gemma Chan)同樣備受矚目,時尚 雜誌《Vogue》近期特別邀請她拍攝封面時尚大片。

對時尚雜誌而言,9月號是一年中最重要的一期,所以都會傾全力邀請知名藝人拍攝封面。而英國版《Vogue》9月號封面,找來在電影《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asians)飾演男主角表姐Astrid一角的女星陳靜成為封面女郎,十分具有指標性。

今年38歲的陳靜,早在成為演員之前就是模特兒,所以當她在拍攝封面時尚大片時,可說不費吹灰之力。而且為了呈現自然光的效果,陳靜還在凌晨登上開在泰晤士河的船隻,最終呈現的畫面中,不僅沒有疲態,還自帶仙氣與古典美。

天生具備「高級臉」優勢的陳靜在9月號的《Vogue》駕馭了多套帶有亮片裝飾的禮服,把它們穿成如同日常服飾一般,全賴有著175公分高的模特兒衣架身材。

而這個冬天,由金獎導演趙婷執導的「永恆族」將上映,陳靜在劇中不少與安琪琳娜裘莉的對手戲。有趣的是這並非是陳靜的第一部漫威電影,早在《驚奇隊長》(Captain Marvel)時就有參與,但從出場就被賜死的配角,成為漫威宇宙系列電影的主角,連她自己都沒想過。

頂著牛津法律系畢業光環的陳靜,雖然起步的晚,但因為外型同時兼備了神祕氣息和高雅,讓她光芒難掩難掩,而且具備迷人英式口音,還被網友封為「如奶油般絲滑」。受過成長時藝術薰陶和學過芭蕾、小提琴的歷練,也讓陳靜的出世感,難以被他人取代。

(取材自聯合新聞網udn STYLE)