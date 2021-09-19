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華裔女星陳靜 登《Vogue》封面

娛樂新聞組
陳靜登上時尚雜誌《Vogue》英國版封面。（取材自臉書）
陳靜登上時尚雜誌《Vogue》英國版封面。（取材自臉書）

漫威電影宇宙（MCU）今年推出極多作品，除了《黑寡婦》（Black Widow）、《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），緊接著登場的則是《永恆族》（Eternals）。卡司除了有安琪琳娜裘莉（Angelina Jolie）之外，飾演永恆族首領一角的華裔女星陳靜（Gemma Chan）同樣備受矚目，時尚雜誌《Vogue》近期特別邀請她拍攝封面時尚大片。

對時尚雜誌而言，9月號是一年中最重要的一期，所以都會傾全力邀請知名藝人拍攝封面。而英國版《Vogue》9月號封面，找來在電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）飾演男主角表姐Astrid一角的女星陳靜成為封面女郎，十分具有指標性。

今年38歲的陳靜，早在成為演員之前就是模特兒，所以當她在拍攝封面時尚大片時，可說不費吹灰之力。而且為了呈現自然光的效果，陳靜還在凌晨登上開在泰晤士河的船隻，最終呈現的畫面中，不僅沒有疲態，還自帶仙氣與古典美。

天生具備「高級臉」優勢的陳靜在9月號的《Vogue》駕馭了多套帶有亮片裝飾的禮服，把它們穿成如同日常服飾一般，全賴有著175公分高的模特兒衣架身材。

而這個冬天，由金獎導演趙婷執導的「永恆族」將上映，陳靜在劇中不少與安琪琳娜裘莉的對手戲。有趣的是這並非是陳靜的第一部漫威電影，早在《驚奇隊長》（Captain Marvel）時就有參與，但從出場就被賜死的配角，成為漫威宇宙系列電影的主角，連她自己都沒想過。

頂著牛津法律系畢業光環的陳靜，雖然起步的晚，但因為外型同時兼備了神祕氣息和高雅，讓她光芒難掩難掩，而且具備迷人英式口音，還被網友封為「如奶油般絲滑」。受過成長時藝術薰陶和學過芭蕾、小提琴的歷練，也讓陳靜的出世感，難以被他人取代。

（取材自聯合新聞網udn STYLE）

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