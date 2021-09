「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞動節檔期紀錄

漫威首部華人超級英雄動作電影「尚氣與十環傳奇」美國勞動節檔期開紅盤,梁朝偉在片中飾演關鍵人物「文武」。圖/迪士尼提供

漫威(Marvel)首部華人超級英雄動作電影「尚氣 與十環傳奇」美國 勞動節檔期開紅盤,上映頭4天累計票房9000萬美元,超越預期,也立下同檔期票房新紀錄。

傳統上美國勞動節檔期票房累積緩慢,但由加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)主演的「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),連假3天全美4300家電影院 累積票房達7550萬美元,打破2007年的「月光光心慌慌‧殺無赦」(Halloween)創造的同檔期票房紀錄3060萬美元。

路透報導,COVID-19(2019冠狀病毒疾病)Delta變異株疫情在美國蔓延,原本令人擔憂會影響民眾上電影院意願;但「尚氣」上映首週末票房仍創下疫情爆發以來次高紀錄,僅遜於同為漫威電影的「黑寡婦」(Black Widow)。後者首週末票房達8000萬美元。

令人佩服的是,「尚氣」首週末票房贏過今年夏天稍早上檔的2部強片:環球影業(Universal)的「玩命關頭9」(F9)和派拉蒙(Paramount)的「噤界II」(A Quiet Place Part II)。兩部電影首週末票房分別為7000萬美元和4800萬美元,且當時疫情看似可能終於減弱。

全球票房部分,「尚氣」在法國、義大利、西班牙、英國和日本等主要市場累計票房達5620萬美元。這部電影在漫威電影重要地盤中國則尚未安排上映日期。截至目前「尚氣」全球票房累計已達1億4620萬美元。