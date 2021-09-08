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「尚氣」上映4天票房9000萬 破勞動節檔期紀錄

中央社／洛杉磯7日綜合外電報導
漫威首部華人超級英雄動作電影「尚氣與十環傳奇」美國勞動節檔期開紅盤，梁朝偉在片中飾演關鍵人物「文武」。圖／迪士尼提供
漫威首部華人超級英雄動作電影「尚氣與十環傳奇」美國勞動節檔期開紅盤，梁朝偉在片中飾演關鍵人物「文武」。圖／迪士尼提供

漫威（Marvel）首部華人超級英雄動作電影「尚氣與十環傳奇」美國勞動節檔期開紅盤，上映頭4天累計票房9000萬美元，超越預期，也立下同檔期票房新紀錄。

傳統上美國勞動節檔期票房累積緩慢，但由加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）主演的「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），連假3天全美4300家電影院累積票房達7550萬美元，打破2007年的「月光光心慌慌‧殺無赦」（Halloween）創造的同檔期票房紀錄3060萬美元。

路透報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情在美國蔓延，原本令人擔憂會影響民眾上電影院意願；但「尚氣」上映首週末票房仍創下疫情爆發以來次高紀錄，僅遜於同為漫威電影的「黑寡婦」（Black Widow）。後者首週末票房達8000萬美元。

令人佩服的是，「尚氣」首週末票房贏過今年夏天稍早上檔的2部強片：環球影業（Universal）的「玩命關頭9」（F9）和派拉蒙（Paramount）的「噤界II」（A Quiet Place Part II）。兩部電影首週末票房分別為7000萬美元和4800萬美元，且當時疫情看似可能終於減弱。

全球票房部分，「尚氣」在法國、義大利、西班牙、英國和日本等主要市場累計票房達5620萬美元。這部電影在漫威電影重要地盤中國則尚未安排上映日期。截至目前「尚氣」全球票房累計已達1億4620萬美元。

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