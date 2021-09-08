漫威英雄李察馬登狂吊鋼絲 大嘆快被榨乾

李察馬登是漫威最新大片「永恆族」的要角之一。（路透）

漫威 英雄片在全球電影 市場上依舊銳不可擋，票房罕有匹敵，能夠擔任要角對於演員的行情大都有巨大助益，常讓很多人搶破頭。然而「永恆族」男主角李察馬登（Richard Madden）卻坦言，他所扮演的角色有不少神奇能力，常常要飛起來，因此吊鋼絲吊到覺得自己被榨乾。

「永恆族」（Eternals）是漫威即將推出的最新大片，是除了「復仇者聯盟 」（Avengers: Endgame）、「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）外全新的英雄組合，李察馬登表示從小就是漫畫迷，看了不少漫威的作品，有機會扮演漫威英雄當然非常興奮，只是「永恆族」裡的成員大都活了上千年，看盡一切的人世變化，對於世界毀滅等深沉、嚴肅的議題有所探討，因而難免會較沉重，李察希望漫威一貫的幽默元素能被他們表現得很好，不要讓觀眾覺得太灰暗。

李察馬登在「永恆族」中會再次碰到合作「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）的基特哈林頓（Kit Harington），兩人在「冰」劇裡演義兄弟，在「永」片變成奇妙的情敵關係，但「冰」劇劇情也是出了名的沉重，李察馬登不得不大嘆：「好想拍喜劇。」