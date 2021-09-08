梁朝偉同台小勞勃道尼？ 漫威總裁：有可能

梁朝偉有望與小勞勃道尼同台。（取材自Instagram）

漫頭前威電影 「尚氣 與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）開出驚人票房佳績，漫威 總裁凱文費吉（Kevin Feige）日前接受媒體跨海訪問，不僅誇讚「尚氣」，更說在漫威電影宇宙裡面，什麼事都有可能發生，「如果能看到梁朝偉與小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）同台，會是很棒的事，美夢成真」。

梁朝偉有望與小勞勃道尼同台。（取材自Instagram）

其實在首集「鋼鐵人」中，小勞勃道尼飾演的「鋼鐵人」東尼史塔克就是遭「十環幫」俘虜，而梁朝偉飾演的就是「十環幫」領袖文武，被問到未來是否有機會看到兩位角色同台，凱文笑言「在漫威電影宇宙任何事情都有可能發生！如果你們看了我們在『尚氣』裡揭曉的時間線，然後稍微計算一下的話，東尼被抓的時候文武可能剛好沒有領導著十環幫」，雖說兩人其實沒有恩怨，但未來仍希望看到他們同台。

在這麼多的漫威電影當中，凱文坦言早就想拍「尚氣」的故事，並帶出完整的十環幫，「一個年輕人了解到他父親和邪惡組織有關連，然後逃離，最後必須回頭面對過去的一切，這個充滿史詩與神話般的故事非常迷人，我們為此著迷許久」，也期許觀眾能在這部電影獲得共鳴。