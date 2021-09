梁朝偉同台小勞勃道尼？ 漫威總裁：有可能

梁朝偉有望與小勞勃道尼同台。(取材自Instagram)

漫頭前威電影 「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)開出驚人票房佳績,漫威 總裁凱文費吉(Kevin Feige)日前接受媒體跨海訪問,不僅誇讚「尚氣」,更說在漫威電影宇宙裡面,什麼事都有可能發生,「如果能看到梁朝偉與小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)同台,會是很棒的事,美夢成真」。

其實在首集「鋼鐵人」中,小勞勃道尼飾演的「鋼鐵人」東尼史塔克就是遭「十環幫」俘虜,而梁朝偉飾演的就是「十環幫」領袖文武,被問到未來是否有機會看到兩位角色同台,凱文笑言「在漫威電影宇宙任何事情都有可能發生!如果你們看了我們在『尚氣』裡揭曉的時間線,然後稍微計算一下的話,東尼被抓的時候文武可能剛好沒有領導著十環幫」,雖說兩人其實沒有恩怨,但未來仍希望看到他們同台。

在這麼多的漫威電影當中,凱文坦言早就想拍「尚氣」的故事,並帶出完整的十環幫,「一個年輕人了解到他父親和邪惡組織有關連,然後逃離,最後必須回頭面對過去的一切,這個充滿史詩與神話般的故事非常迷人,我們為此著迷許久」,也期許觀眾能在這部電影獲得共鳴。