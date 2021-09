莉莉柯林斯(右)結婚。(取材自Instagram)

「艾蜜莉」莉莉柯林斯(Lily Collins)結婚了,4日她向大眾宣布好消息,和導演 老公查理麥克道威爾(Charlie McDowell)決定攜手進入人生下一個階段,她穿著典雅的白紗裙,開心高喊,此時此刻是人生最幸福的時候。

莉莉的父親是英國 著名資深藝人菲爾柯林斯,曾經唱紅不少經典名曲,而她因演出「艾蜜莉在巴黎」,人氣翻紅。

莉莉的丈夫查理麥道威爾也是星二代,父親是「發條橘子」(A Clockwork Orange)男主角麥康麥道威爾(Malcolm McDowell),母親是「回到未來第3集」(Back to the Future Part III))中最後與博士配成對的瑪麗史汀柏根(Mary Steenburgen),繼父是「三個奶爸一個娃」(Three Men and a Baby)的泰德丹森,出身如此顯赫,因而近10年來交往的對象幾乎都是女神級,包括魯妮瑪拉(Rooney Mara)、艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke)到莉莉柯林斯,顯然還是莉莉柯林斯與他最契合,才決定一起邁向婚姻生活。