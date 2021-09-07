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法國凱撒影帝「最醜美男子」楊波貝蒙去世 享壽88歲

記者蘇詠智／綜合報導
亞蘭德倫（左）和楊波貝蒙合作「生龍活虎」，彼此在法國影壇號稱有瑜亮情結。（取材自IMDb）
亞蘭德倫（左）和楊波貝蒙合作「生龍活虎」，彼此在法國影壇號稱有瑜亮情結。（取材自IMDb）

法國影壇傳奇巨星楊波貝蒙（Jean-Paul Belmondo）在6日晚間於巴黎家中去世，享壽88歲，他以和大師高達（Jean-Luc Godard）合作的兩部名片「斷了氣」（Breathless）和「狂人皮埃洛」（Pierrot the madman）成為文青觀眾心目中永遠的叛逆偶像，也登上巨星寶座。他雖非傳統的英俊小生，卻性格有型，曾有「法國最醜的美男子」封號。

楊波貝蒙少年時對於運動比念書還感興趣，一度以拳擊手的身分在各地參加比賽，並取得不錯的成績，之後他的興趣又轉到演戲上，開始加入舞台劇的演出，接著慢慢轉進電影圈。剛開始，楊波貝蒙在幾部片都演小配角，其中一部影片的男主角之一，是比他小兩歲的俊男亞蘭德倫（Alain Delon），當時彼此都不知道日後會成為法國電影的兩大天王，不僅聲名並駕齊驅，也被傳有瑜亮情結。

不同於亞蘭德倫迅速因出眾的外型竄紅，楊波貝蒙反倒是和走冷僻藝術路線的高達合作，才綻放獨特的光芒；不過他的可塑性高，除了能勝任藝術電影，也能在動作片展現身手，以及逗趣搞笑，很快就在商業片的領域同樣取得巨大成功。

法國國寶級巨星楊波貝蒙去世，享壽88歲。（路透資料照片）
法國國寶級巨星楊波貝蒙去世，享壽88歲。（路透資料照片）

雖然楊波貝蒙一直被認為會演戲，在法國電影最高榮譽凱撒獎，只有憑克勞德李路許（Claude Lelouch）執導的「Itinéraire d'un enfant gâté」拿過一次影帝大獎，但他連出席都沒有，對於凱撒獎的心結一直到4年多前獲頒終身成就獎才放下，他在全場起立鼓掌致敬下走上舞台、接受榮耀，場面相當感人。

天王巨星在感情生活上都不寂寞，楊波貝蒙曾和首任龐德女郎烏蘇拉安德絲（Ursula Andress）等美女明星交往，也有過幾段婚姻，甚至在70歲還當上父親生了孩子；然而他一度中風導致右半邊身體不能動也無法說話，再拍了兩部片後就從影壇退休。他的離世，也等於法國影壇一個獨特時期的結束，媒體也以「痛失國寶」來形容。

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