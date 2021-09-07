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曾是「影壇最悲情男星」 亨利卡維爾紅到007拜託他演

記者蘇詠智／綜合報導
亨利卡維爾英俊帥氣，被視為接演007的極佳人選。（路透資料照片）
亨利卡維爾英俊帥氣，被視為接演007的極佳人選。（路透資料照片）

英俊帥氣的英國小生亨利卡維爾（Henry Cavill），曾經是與一堆大角色擦身而過的「影壇最悲情男星」，現在卻180度大轉變，成了人人爭搶、卻不一定敲得到他檔期的當紅炸子雞。據傳Netflix一聽到他可能和DC英雄片的合作告終，馬上想再和他簽新片合約，連他一度無法擔任的007情報員，網友都最看好他接手，只怕他沒空。

亨利卡維爾不到20歲就在改編自「基度山恩仇記」的「絕世英豪」（英語：The Count of Monte Cristo）扮演女主角的兒子，那時已經受到注意，「暮光之城」（Twilight）系列作者史蒂芬妮梅耶（Stephenie Meyer）曾經親自點名他扮演電影版男主角愛德華，無奈等片子籌拍時，亨利已經又長了幾歲，不再是最理想的愛德華人選。

諷刺的是，他那時演「暮光之城」主角被嫌有點大，去角逐「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）又被認為還不夠成熟，據稱他和丹尼爾克雷格（Daniel Craig）打進最後一關，製片人芭芭拉布洛柯利（Barbara Broccoli）堅持用比他年長10多歲又明顯矮一截的丹尼爾，加上他也曾經爭取扮演蝙蝠俠不成功，幾度與大角色差這麼一點距離，令粉絲為他遺憾。

亨利卡維爾的星運在演完「超人」後戲劇化轉變。（取材自IMDb）
亨利卡維爾的星運在演完「超人」後戲劇化轉變。（取材自IMDb）

不過情勢在亨利卡維爾拿下「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）後開始逆轉，隨著他的知名度N級跳，更加散發紅星的氣勢，大片邀約紛紛主動上門，不太需要再去用力爭取。經過在「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列演出後，他被各方視為比多年前更適合扮演007的上好人選。不過他已經導演馬修范恩執導的最新諜報片「Argylle」，還要在Netflix「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）續集繼續演名偵探，加上新版「時空英豪」（Highlander）電影，以及為「獵魔士」（The Witcher）的第2季作宣傳，而Netflix積極爭取與他加強合作、想再和他簽新約。

從「影壇最悲情」到「大家搶著要」，亨利的星運戲劇轉變不失為娛樂界上又一傳奇。因此雖然各方點名他是下一任007的最佳人選，卻也有網友懷疑：「就算他們這一次想要他了，他會不會抽不出空檔？」

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