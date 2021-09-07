「穿著PRADA的惡魔」男星抗癌3年 慘到靠鼻胃管灌食

史丹利圖奇透露自己3年前獲知罹癌，歷經一連串痛苦過程才痊癒。（路透資料照片）

60歲美國 資深男星史丹利圖奇（Stanley Tucci），曾因「蘇西的世界」（The Lovely Bones）入圍 奧斯卡最佳男配角，並因「穿著PRADA的惡魔」（ The Devil Wears Prada ）中的同志設計師一角受到觀眾喜愛。他近日透露自己其實已抗癌3年，曾經嚴重到靠鼻胃管灌食半年，差點連自己一對雙胞胎孩子們的高中畢業典禮都撐不過去，讓小孩擔心不已，所幸經過痛苦的療程，他相信不會再復發。

史丹利戲外的生活觀眾向來少有了解，他的第一任妻子就是因為乳癌去世，那時他曾陪她接受各種治療，看到那個痛苦的過程，其實心中很有陰影，曾經誓言再也不要碰上這種情況，無奈病魔還是纏上他。他的舌頭根部長了大腫瘤，因為實在太大，無法動手術切除，只能用高劑量的幅射治療與化療。

「這種病讓你更害怕，同時也更無畏懼，我覺得自己比發病前老了，可是你還是會想要迎上前去，把它解決掉。」史丹利如此說道。

過去一年來全球籠罩在新冠肺炎疫情 陰影下，史丹利也坦言剛開始被迫一直待在家，也曾懷疑：「為什麼我還一直在等工作上門？」現在他不但有新片要陸續上映，還洽談在CNN開美食節目，人生中第一次覺得可以自己作主。