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妮可基嫚在港拍戲一肚子氣 傳請假返澳洲休息

記者蘇詠智／綜合報導
妮可基嫚到香港拍戲，過程並不愉快，被傳請假、提早返回澳洲休養。（取材自Instagram）
妮可基嫚到香港拍戲，過程並不愉快，被傳請假、提早返回澳洲休養。（取材自Instagram）

妮可基嫚（Nicole Kidman）上個月中旬到香港為自製自演的新影集「Expats」出外景，結果先是接受禮遇、入境隔離都不用，被外界批評恐成防疫破口，又和導演王子逸一度為了戲該怎麼拍起爭執，還被傳在休息室大摔大砸發脾氣，更提早收工回到劇組租的太平山豪宅休息，不料她停工後，也沒有變得開心，工作情緒未能恢復，原定要在港拍到10月、再轉往馬來西亞取景，由於當地新冠肺炎疫情很嚴重，被迫改成在港搭景，這一來她得在香港拍到12月。但她心情大壞，香港媒體稱她提早返回澳洲，還要在家鄉休養兩個月，等11月再回港補拍。

而妮可基嫚如此告假，「Expats」進度整個亂掉，劇組其他人都不敢離港，決定先趁她休養兩個月的期間，把不需有她的場面先拍完，再等她11月回來，繼續趕拍她的部分。妮可的老家澳洲，近來飽受Delta變種病毒的侵擾，雪梨、墨爾本等已經封城好一陣子，因而她入港時都不用隔離，還上街血拼才會被香港媒體放大檢視，有關單位則稱她已打完疫苗，住所也定期檢測，沒有讓巨星影后揹上「防疫破口」的污名。

其實這次她到香港拍戲，沒辦法像在歐美片場一樣，有高度私密的休息車，特別在拍街市場面，更只能臨時搭起帷幕、圍出一塊小空間給她，附近民眾幾乎都可以拿相機對著她近距離拍照，難怪她要心情不好，感到無法再工作下去。

香港 澳洲 防疫

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