拍沙丘…導演：最搞不定提摩西的頭髮

「甜茶」提摩西查勒梅（左）的頭髮常常很容易變亂。（圖：華納兄弟提供）

好萊塢 大片「沙丘」（Dune）近日在威尼斯影展舉辦世界首映，導演 丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）領軍，帶領提摩西查勒梅（（Timothée Chalamet））、張震、辛蒂亞（Zendaya）等眾多明星出席，丹尼坦言「沙丘」是他多年以來就想完成的電影 夢，無畏重重困難，成功打造壯闊的科幻場景，「最搞不定的其實是提摩西的頭髮」。

由於故事橫跨好幾個世代，又有不同種族的複雜資訊，讓導演傷透腦筋，但他也不忘搞笑說：「提摩西的頭髮常常很容易變亂，我不得不親自關照他的髮型。」事實上，「沙丘」的故事已被翻拍多次，這回由提摩西查勒梅擔綱男主角，「我會忘記之前所有的一切，讓自己沉浸其中，保持謙遜」。

女主角辛蒂亞以「蜘蛛人」（Spider-Man）系列走紅，她日前與男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）認愛，一舉一動成為紅毯焦點，她則開心表示，「我的戲分不多，花了幾天就拍完，很多人沒遇到，是在記者會頭一次碰見」，也不忘感謝所有劇組團隊成員。

張震作為唯一的華人代表，雖未受訪，但他以一身全黑西裝帥氣現身，魅力超群，吸引許多媒體關注，不輸其他好萊塢巨星。「沙丘」首映以來開出大好評，有媒體盛讚「這是一定要在大銀幕經歷的視覺體驗」。