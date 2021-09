裘莉影射小布會家暴 堅稱「擔心全家人安全」

安琪莉娜裘莉(左)始終堅持布萊德彼特會家暴。(路透資料照片)

向來關心兒童、青少年與弱勢者權益的安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie),近來與兒童人權律師吉拉汀范布倫(Geraldine Van Bueren)共同合作新書「了解你的權利:而且宣示它」(Know Your Rights and Claim Them),希望讓孩子們更知道自身有何合法權利,在何種情況下能夠行使,避免成人任意踐踏、傷害。她為了宣傳這本意義非凡的新書,接受了英國「衛報」訪問,卻有一句答話引發高度關注,當記者問到她是否曾擔憂自己孩子們的安全,她回答:「是的,曾為我的家人,我整個家庭的人而害怕。」繼續將還沒徹底離異的分居丈夫布萊德彼特 (Brad Pitt)影射成會動粗的「家暴 男」。

安琪莉娜裘莉雖因星二代出身、讓她很年輕時進入演藝圈就受到矚目,她和奧斯卡影帝父親強沃特(Jon Voight)始終不很親近,「叛逆」形象深植人心,其後她拍片每每傳緋聞,外型又豔麗,被視為「肉食女」,又冒出一堆和前夫比利鮑伯松頓(Billy Bob Thornton)互相把對方的血裝在鍊墜裡、掛在脖子上的詭異傳聞,她在公眾心目中其實偏向妖冶魔性,並不聖潔光明,直到和影壇天王布萊德彼特假戲真作、一起生了孩子,形象才大扭轉,兩人互相幫襯,成了好萊塢的王與后,此時的裘莉才開始因公益、慈善的貢獻,被各方視為女神。然而她近年與布萊德彼特撕破臉,在許多人的眼中,又搞不太清楚她究竟是被誤會心如蛇蠍、其實並不陰狠的黑魔女,還是唯我獨尊、一意孤行的怨婦?

安琪莉娜裘莉(左二)表示為全家人、包括孩子們的安全擔憂。(路透資料照片)

英國「衛報」在訪問她時,她的答話一度斷斷續續、支支吾吾,記者問她寫這本書的動機,她提到自己體會到一個小孩也許在歐洲更容易讓自身的聲音被法庭聽到,勝過在加州的小孩。這話很難不令人聯想到早先「US」雜誌稱她願意讓自己的小孩在離婚條件中的監護權歸屬官司上作證,法官一度判布萊德彼特與她取得共同監護權、打臉她要求自己獨立監護只給布萊德彼特探視權的期望,後來她堅稱法官審案充滿偏見,設法駁回,反擊布萊德彼特的種種作法。

於是記者順水推舟,要她講得更清楚些,她稱自身都還在官司之中,表示不便講得太明,卻丟出了充滿想像空間的回答,仍然在意指布萊德彼特危及她與小孩的安全,還是在塑造他會動粗的負面形象。目前美國社會的「政治正確」氣氛強烈,同樣是影壇巨星的強尼戴普(Johnny Depp),被前妻安珀赫德(Amber Heard)指控會施暴,形象與事業立刻跌入谷底,元氣大傷,就算也有證據顯示安珀也承任對他動粗甚至撒謊,依舊有很多女性團體在抵制強尼戴普,他也被逼出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列,然而不管裘莉這幾年如何的明示暗示,外界始終沒有把布萊德彼特當成家暴犯,反倒很多人不贊同裘莉擺明要攔阻他與孩子們相處的種種手段,她的形象下跌比布萊德彼特更多。

布萊德彼特帥氣擔任咖啡機品牌的新產品代言人。(取材自Instagram)

甚至連出新書,都能夠在看似良善的立意之外,被外界讀出她對布萊德再次開砲的弦外之音,兩人之間的恩怨要如何化解?外界都難以預料。布萊德彼特倒是仍然搶手,被著名咖啡機品牌邀請擔任全球代言人,也情緒平和透露年過50,沒有style就是他的style,與其一身花俏,更鍾意穿來舒服,素色也很OK,隨興又悠閒。相較於裘莉永不放棄攻擊,布萊德彼特的輕鬆態度,反為自己贏得支持。