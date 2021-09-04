「捍衛戰士2」男二拒打疫苗確診 劇組罵：把病毒帶進來

麥爾斯泰勒在「捍衛戰士：獨行俠」戲分頗重要。(取材自IMDb)

被看好有望因「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)演藝行情更上層樓的男星麥爾斯泰勒（Miles Teller），傳出拒絕接種新冠肺炎 疫苗，也不在新戲「The Offer」片場進行例行性的篩檢，結果他後來確診，導致劇組陷入染疫危機，因此從7月底就停拍。

麥爾斯泰勒曾主演過「進擊的鼓手」(Whiplash)、「驚奇4超人」(Fantastic Four)等片，在「捍衛戰士：獨行俠」扮演男主角已故搭檔的兒子，和湯姆克魯斯(Tom Cruise)有不少精彩對手戲。當初阿湯在麥爾斯及其他兩位青年小生中選中他，對他的演技實力是一大肯定，然而麥爾斯戲雖好，卻我行我素，還曾表示不介意外界對他的看法，果真就因為任性惹禍。

麥爾斯泰勒被稱堅持不打疫苗、不篩檢，結果確診新冠肺炎，害到全部劇組人員。（路透資料照片）

英國「每日郵報」指「The Offer」工作人員證實確診新冠肺炎、連累大家停工的正是麥爾斯，他之前態度不合作，又把病毒帶進來，網友紛紛開罵，砲轟他的「自由」害慘大家，他的發言人只含蓄表示這些並非事實。「每日郵報」另得知在好萊塢的一處作為該劇場景之豪華公寓，所有住戶都收到劇組的通知，稱會從8月25日到9月2日在此拍攝，所有人員都檢測 陰性，健康無虞，卻不知麥爾斯是否也在這批人之中。

「The Offer」是派拉蒙影業的影音平台備受各方矚目重量級迷你影集，描述經典名片「教父」(The Godfather)拍攝的波折經過，麥爾斯扮演的正是「教父」製片人艾伯特魯迪(Albert S. Ruddy)。其實早先這角色敲定的是「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)英俊小生艾米爾漢莫(Armie Hammer)，但常在銀幕上演貴公子、本人也出身自石油 富商之家的艾米爾，竟被前女友踢爆有性虐癖和食人幻想，高貴形象徹底崩壞，淪為旁人眼中的變態，才由麥爾斯泰勒取代，不料劇組又因此招來新冠肺炎的陰影，宛如受到詛咒，麻煩不斷。