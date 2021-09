「捍衛戰士2」男二拒打疫苗確診 劇組罵：把病毒帶進來

麥爾斯泰勒在「捍衛戰士:獨行俠」戲分頗重要。(取材自IMDb)

被看好有望因「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)演藝行情更上層樓的男星麥爾斯泰勒(Miles Teller),傳出拒絕接種新冠肺炎 疫苗,也不在新戲「The Offer」片場進行例行性的篩檢,結果他後來確診,導致劇組陷入染疫危機,因此從7月底就停拍。

麥爾斯泰勒曾主演過「進擊的鼓手」(Whiplash)、「驚奇4超人」(Fantastic Four)等片,在「捍衛戰士:獨行俠」扮演男主角已故搭檔的兒子,和湯姆克魯斯(Tom Cruise)有不少精彩對手戲。當初阿湯在麥爾斯及其他兩位青年小生中選中他,對他的演技實力是一大肯定,然而麥爾斯戲雖好,卻我行我素,還曾表示不介意外界對他的看法,果真就因為任性惹禍。

麥爾斯泰勒被稱堅持不打疫苗、不篩檢,結果確診新冠肺炎,害到全部劇組人員。(路透資料照片)

英國「每日郵報」指「The Offer」工作人員證實確診新冠肺炎、連累大家停工的正是麥爾斯,他之前態度不合作,又把病毒帶進來,網友紛紛開罵,砲轟他的「自由」害慘大家,他的發言人只含蓄表示這些並非事實。「每日郵報」另得知在好萊塢的一處作為該劇場景之豪華公寓,所有住戶都收到劇組的通知,稱會從8月25日到9月2日在此拍攝,所有人員都檢測 陰性,健康無虞,卻不知麥爾斯是否也在這批人之中。

「The Offer」是派拉蒙影業的影音平台備受各方矚目重量級迷你影集,描述經典名片「教父」(The Godfather)拍攝的波折經過,麥爾斯扮演的正是「教父」製片人艾伯特魯迪(Albert S. Ruddy)。其實早先這角色敲定的是「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)英俊小生艾米爾漢莫(Armie Hammer),但常在銀幕上演貴公子、本人也出身自石油 富商之家的艾米爾,竟被前女友踢爆有性虐癖和食人幻想,高貴形象徹底崩壞,淪為旁人眼中的變態,才由麥爾斯泰勒取代,不料劇組又因此招來新冠肺炎的陰影,宛如受到詛咒,麻煩不斷。