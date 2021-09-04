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外洩？湯姆克魯斯豪車失竊 「捍衛戰士2」拷貝也在裡面

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（右）為了拍「不可能的任務7」，反而危及自己另一部續集大片的「錢」途。（路透資料照片）
湯姆克魯斯（右）為了拍「不可能的任務7」，反而危及自己另一部續集大片的「錢」途。（路透資料照片）

在影劇圈呼風喚雨、無所不能的湯姆克魯斯（Tom Cruise），也碰到他難以面對的危機：他在英國伯明罕拍攝「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7），價值百萬英鎊的轎車被竊，警方尋回的失物中，竟包括全球獨家、沒有嚴密鎖在電影公司內的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）拷貝，前兩天派拉蒙影業（Paramount Pictures）才宣布這部已經數度延檔的電影又要再拖到明年5月下旬才上映，外界早就已經等待快要一年多，要是被竊賊盜拷、搶先外流，對於全體工作人員將是一次重大打擊，目前派拉蒙已經派專人看守這部拷貝，同時還要擔心是否已經被人轉拷。

「捍衛戰士：獨行俠」上映日期又延後，已比最早拖了快兩年。（取材自IMDb）
「捍衛戰士：獨行俠」上映日期又延後，已比最早拖了快兩年。（取材自IMDb）

好萊塢不少巨片都因為新冠肺炎疫情而檔期一在挪後，「捍衛戰士：獨行俠」原定去年6月上映，之後改到聖誕節，再挪後到今年的7月4日美國國慶大檔，然後由於湯姆克魯斯拍「不可能的任務7」進度落後、無暇顧及「捍」片宣傳，再延到今年11月下旬，豈料這麼一延，就錯過最佳上檔時機，因美國開始Delta變種病毒肆虐、疫情又升，再度打擊戲院票房。

「捍衛戰士：獨行俠」驚傳拷貝一度外流，不知是否被轉拷。（取材自IMDb）
「捍衛戰士：獨行俠」驚傳拷貝一度外流，不知是否被轉拷。（取材自IMDb）

前些時日全美院商才在拉斯維加斯舉辦了Cinema Con商會，湯姆克魯斯人雖未到現場，卻安排了「捍」片開場的13分鐘特映，為片子及早造勢，各方以為這次片子終於會如期推出了，結果派拉蒙又再宣布延到明年5月下旬，比原本的映期推遲了快要兩年。

各方對於這樣的調動其實非常不滿，覺得觀眾的期待已經被消磨太久，對於片子的票房也未必是好事，現在居然傳出拷貝一度曾流落他人之手，恐怕比「不可能的任務」系列中重重危機，更令湯姆克魯斯感到頭大。

湯姆克魯斯 美國 疫情

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