漫威宣布 「尚氣」將加入「復仇者聯盟」

劉思慕蓄勢待發，將成為漫威新階段的主打英雄要角之一。（取材自YouTube）

引領全球票房風騷10年的漫威 英雄電影，最新階段終於正式開啟。正在全球盛大上映的「尚氣與十環傳奇」於台灣、香港、美國 都登上票房冠軍，反應超過預期，漫威加碼推出新的15秒英文預告，明白宣示尚氣就是復仇者聯盟 新成員，預告最後的畫面正好是劉思慕扮演的尚氣穿上戰袍、戴上十環，高呼：「我準備好了。」充滿蓄勢待發的氣概。

「尚氣與十環傳奇」號稱最不一樣的漫威電影，華人眼中稱不上英俊的劉思慕雀屏中選為漫威新一階段的重要英雄，曾讓很多人不解，並揚言抵制，至今在中國仍未排出檔期，引發許多揣測。不過在已經上映的地區，票房都傳出捷報，觀眾口碑也比預期更高，認為劉思慕的表現不算差，而扮演尚氣父親文武的梁朝偉更是超級亮點，為全片大大增色。

在「尚氣與十環傳奇」片尾字幕彩蛋已經有暗示他與復仇者聯盟終會產生連結，一向對於情節保密再三的漫威，為了刺激飽受Delta變種病毒的美國觀眾勇於走進戲院，乾脆在最新預告直接破哏，宣示尚氣就是漫威的復仇者聯盟新成員，粉絲哪能不去看他的起源故事？

漫威在「尚氣與十環傳奇」最新預告直接宣示他是復仇者聯盟新成員。（取材自YouTube）

預告也巧妙結合電影中楊紫瓊扮演的小阿姨告訴大家要感謝先人與他們對今人的貢獻，以她的旁白，剪入鋼鐵人、首代美國隊長史蒂夫羅傑斯與雷神索爾的畫面，告訴觀眾昔日的復仇者聯盟代表，已要交棒給新人，而傳承者之一，就是尚氣。