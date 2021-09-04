我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

漫威宣布 「尚氣」將加入「復仇者聯盟」

記者蘇詠智／綜合報導
劉思慕蓄勢待發，將成為漫威新階段的主打英雄要角之一。（取材自YouTube）
劉思慕蓄勢待發，將成為漫威新階段的主打英雄要角之一。（取材自YouTube）

引領全球票房風騷10年的漫威英雄電影，最新階段終於正式開啟。正在全球盛大上映的「尚氣與十環傳奇」於台灣、香港、美國都登上票房冠軍，反應超過預期，漫威加碼推出新的15秒英文預告，明白宣示尚氣就是復仇者聯盟新成員，預告最後的畫面正好是劉思慕扮演的尚氣穿上戰袍、戴上十環，高呼：「我準備好了。」充滿蓄勢待發的氣概。

「尚氣與十環傳奇」號稱最不一樣的漫威電影，華人眼中稱不上英俊的劉思慕雀屏中選為漫威新一階段的重要英雄，曾讓很多人不解，並揚言抵制，至今在中國仍未排出檔期，引發許多揣測。不過在已經上映的地區，票房都傳出捷報，觀眾口碑也比預期更高，認為劉思慕的表現不算差，而扮演尚氣父親文武的梁朝偉更是超級亮點，為全片大大增色。

在「尚氣與十環傳奇」片尾字幕彩蛋已經有暗示他與復仇者聯盟終會產生連結，一向對於情節保密再三的漫威，為了刺激飽受Delta變種病毒的美國觀眾勇於走進戲院，乾脆在最新預告直接破哏，宣示尚氣就是漫威的復仇者聯盟新成員，粉絲哪能不去看他的起源故事？

漫威在「尚氣與十環傳奇」最新預告直接宣示他是復仇者聯盟新成員。（取材自YouTu...
漫威在「尚氣與十環傳奇」最新預告直接宣示他是復仇者聯盟新成員。（取材自YouTube）

預告也巧妙結合電影中楊紫瓊扮演的小阿姨告訴大家要感謝先人與他們對今人的貢獻，以她的旁白，剪入鋼鐵人、首代美國隊長史蒂夫羅傑斯與雷神索爾的畫面，告訴觀眾昔日的復仇者聯盟代表，已要交棒給新人，而傳承者之一，就是尚氣。

漫威 復仇者聯盟 美國

上一則

小S鬆口要復工 挺過大陸網友出征？

延伸閱讀

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強
Mu變種病毒又入侵洛杉磯２個月167人感染

Mu變種病毒又入侵洛杉磯２個月167人感染
她也殺青了「不可能任務7」阿湯緋聞女友戲散情散？

她也殺青了「不可能任務7」阿湯緋聞女友戲散情散？
朴敘俊飛英國被逮到 經紀公司終認了拍「驚奇隊長2」

朴敘俊飛英國被逮到 經紀公司終認了拍「驚奇隊長2」

熱門新聞

網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情