少女偶像前教主 年過半百慶「重生」

黛比吉布森不到20歲就成為美國最紅偶像歌手之一。（取材自Instagram）

1980年代末期、1990年代初期，美國 樂壇曾燃起一陣「少女偶像熱」，其中最受歡迎的「教主」之一，莫過於會彈琴、創作的全能偶像黛比吉布森（Debbie Gibson），她才20歲不到就以自己所寫而擔任製作人的「Foolish Beat」和「Lost In Your Eyes」先後拿下告示牌流行榜冠軍，聲勢罕有匹敵，更是偶像雜誌封面的常客，唯有另一位比她小2歲的少女歌手蒂芬妮（Tiffany）可以和她相提並論，兩方粉絲也為自家偶像有無壓倒對方吵翻天。

51歲的黛比吉布森慶祝自己重生，鼓勵所有粉絲。（取材自Instagram）

偶像的當紅期大都不長，儘管才華洋溢如黛比，也很快被後繼者取代，但她始終沒放棄表演，除了不斷出新歌，還演出電視電影 、客串影集和舞台劇 ，也都有開演唱會。7年前她罹患萊姆病，健康受到影響，她前些日子度過51歲生日，特別在拉斯維加斯的威尼斯人酒店穿上比基尼拍了清涼健康的照片，宣告「重生」。

黛比寫道：「在生日的夜晚，以及人生到了宛如重生的時刻，這是我覺得一路走來在此魔幻片刻最完美的表情。」她坦言過去10年間面臨最低潮，會把臉貼在浴室冰冷地板上，內心卻渴望有一天，能用什麼方法再次找回照片中的那個自己。她鼓勵粉絲，腦子裡的聲音比外在想打倒你的一切更強大，大家都值得過最好的人生，祝自己「重生日」快樂。