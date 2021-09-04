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睽違40年 ABBA再度合體出輯

記者蘇詠智／綜合報導
ABBA再度合體出專輯、辦演唱會，運用動態捕捉的技術，穿上特效服裝。（取材自Instagram）
ABBA再度合體出專輯、辦演唱會，運用動態捕捉的技術，穿上特效服裝。（取材自Instagram）

瑞典傳奇天團ABBA宣告要推出睽違40年的全新專輯，讓老粉絲既驚訝又感動。四位成員在1970年代拿下歐洲音樂大賽冠軍後就紅遍歐亞，推出多首暢銷金曲，雖然在美國的聲勢較為不及，仍有高知名度，四人之後結為兩對夫妻又分別離異，外界以為他們不會再合體，沒想到40年後，又能等到他們的新作。

這張全新專輯叫作「Voyage」，全球樂迷也經過了漫長的40年旅程，才又見到它的誕生。ABBA的四位成員班尼（Benny Andersson）、安妮塔（Agnetha Fältskog）、安妮佛瑞德（Anni-Frid Lyngstad）、比詠（Björn Ulvaeus）將透過動態捕捉技術，回復年輕時的面貌，再次現身粉絲眼前，除了11月初新專輯正式上市外，還會配合舉辦虛擬分身演唱會，明年起在倫敦打造的專屬會場登場。

為何第一站先選定倫敦，而非他們的家鄉──瑞典首都斯德哥爾摩？比詠解釋：「提到娛樂活動，倫敦是全球最佳城市，長年有一堆舞台劇、音樂劇上演，很多觀光客甚至為此而來，這個地點非常合理。」班尼也接口：「英國人始終很擁抱ABBA，把我們看成自家的一分子。」確實，根據ABBA名曲串連衍生的名劇「媽媽咪呀！」（Mamma Mia!）最早也是在倫敦首演，他們與倫敦有深厚的緣分。

倫敦 瑞典 舞台劇

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