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威尼斯影展開幕 潘妮洛普克魯茲大秀美背

記者陳建嘉／綜合報導
潘妮洛普克魯茲出席開幕片「平行母親」，有望以該片角逐威尼斯影后。(歐新社)
潘妮洛普克魯茲出席開幕片「平行母親」，有望以該片角逐威尼斯影后。(歐新社)

第78屆威尼斯影展日前揭幕，開幕片為阿莫多瓦（Pedro Almodóvar Caballero）執導新片「平行母親」（Madres paralelas），帶著西班牙影后潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）共同出席。由於今年開幕星光略為黯淡，潘妮洛普克魯茲瞬間成為星光焦點，不時還大秀美背，對於能再度參展，又有望以該片角逐影后，她也興奮直呼「我是全世界最幸福的女人」。

本屆評審團主席為「寄生上流」南韓金獎導演奉俊昊，他也帶著「無依之地」(Nomadland，又譯游牧人生)導演趙婷等評審們共同亮相，他現身時表情俏皮，不時把玩手上的扇子。隨後在記者會上，感謝主辦單位選他擔任評審團主席，「威尼斯影展擁有長久的歷史，能參與這個美麗的電影傳統，我很榮幸。」並信心喊話要大家一起度過疫情，「疫情會結束，電影會永存」。

「寄生上流」導演奉俊昊擔任本屆威尼斯影展評審團主席，一出席時拿著扇子俏皮現身。(...
「寄生上流」導演奉俊昊擔任本屆威尼斯影展評審團主席，一出席時拿著扇子俏皮現身。(歐新社)

義大利演員「美麗人生」（La vita è bella）羅貝多貝里尼（Roberto Remigio Benigni）則獲得終身成就獎，「我的內心充滿喜悅和感激，能在威尼斯影展上對我的所為獲得如此重要的認可，是我的巨大榮幸。」高舉獎座謝謝主辦單位肯定。

本屆威尼斯影展共有21部參賽片，除了阿莫多瓦、潘妮洛普主演的「平行母親」之外，另有奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）主演的「算牌手」（The Card Counter）、班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演「犬山記」（The Power of the Dog）等電影，台灣電影雖未入圍主競賽，不過鍾孟宏「瀑布」入圍地平線單元、蔡明亮新片「良夜不能留」入選非競賽單元。

曾以「美麗人生」拿下奧斯卡獎的義大利演員羅貝多貝里尼，獲得威尼斯影展終身成就獎，...
曾以「美麗人生」拿下奧斯卡獎的義大利演員羅貝多貝里尼，獲得威尼斯影展終身成就獎，開心拋高獎座。(路透)

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