最慘阿湯哥「捍衛戰士2」、「不可能7」延到明年上映

「捍衛戰士2：獨行俠」延期明年上映。(取材自推特)

新冠肺炎疫情 影響未減，近來Delta病毒又肆虐美國 ，讓湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演的兩部大片「捍衛戰士2：獨行俠」（Top Gun: Maverick ）、「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）雙雙延檔，其中「捍衛戰士2」是在早就拍完的狀態下，原定去年暑假就要上映，本來將於今年11月與觀眾見面，沒想到苦等1年多還是無望，改由明年5月27日上映，取代「不可能7」的原有檔期，至於「不可能7」則延期到明年9月30日上映。

根據「Deadline」報導，派拉蒙影業一口氣宣告2部大片延後上映之後，另外臨時撤檔的「大紅狗克里弗」(Clifford the Big Red Dog)目前也尚未定檔，本來10月上映的「無厘取鬧4」（Jackass 4）也推遲到明年2月。至於下一部派拉蒙電影，得等到明年1月14日的「驚聲尖叫5」(Scary Movie 5)。另外評價大好，索尼影業發行的「魔鬼剋星：未來世」(Ghostbusters: Afterlife)則改由11月19日上映。