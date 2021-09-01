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威尼斯影展／小潘潘美豔現身 奉俊昊信心喊話

記者陳建嘉／即時報導
潘妮洛普克魯茲美豔現身。（歐新社）
潘妮洛普克魯茲美豔現身。（歐新社）

第78屆威尼斯影展2日正式揭幕，由阿莫多瓦（Pedro Almodóvar Caballero）及女主角「小潘潘」潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）亮相開幕片「平行母親」（Madres paralelas）首映，其中潘妮洛普大秀美背，展現曼妙好身材，而她也將該片爭后，多年以來外型、演技都是一等一。

奉俊昊擔任2021年威尼斯影展評審團主席。（取材自官網La Biennale d...
奉俊昊擔任2021年威尼斯影展評審團主席。（取材自官網La Biennale di Venezia推特）

奉俊昊在記者會上也帶著趙婷等評審們共同亮相，「威尼斯影展擁有長久的歷史，能參與這個美麗的電影傳統，我很榮幸」，並信心喊話要大家一起度過疫情，「疫情會結束，電影會永存」，義大利演員「美麗人生」（La vita è bella）羅貝多貝里尼（Roberto Remigio Benigni）則獲得終身成就獎，「我的內心充滿喜悅和感激，能在威尼斯影展上對我的所為獲得如此重要的認可，是我的巨大榮幸」，並高舉獎座謝謝主辦單位肯定。

羅貝多貝里尼獲得終身成就獎。（美聯社）
羅貝多貝里尼獲得終身成就獎。（美聯社）

本屆威尼斯影展共有21部參賽片，除了阿莫多瓦、潘妮洛普主演的「平行母親」之外，另有奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）主演的「算牌手」（The Card Counter）、班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演「犬山記」（The Power of the Dog）等電影，台片雖未入圍主競賽，不過鍾孟宏「瀑布」入圍地平線單元、蔡明亮新片「良夜不能留」入選非競賽單元，第78屆威尼斯影展即將一路熱鬧到12日凌晨閉幕。

影展 電影 疫情

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