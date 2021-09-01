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不滿1歲小姪子病逝 莎朗史東傷心不已

記者蘇詠智／綜合報導
莎朗史東不滿一歲的小姪子病逝，已是她人生中又一次面對晚輩早逝的悲劇。（路透資料照片）
莎朗史東不滿一歲的小姪子病逝，已是她人生中又一次面對晚輩早逝的悲劇。（路透資料照片）

好萊塢資深性感女神莎朗史東（Sharon Stone），人前看來風光，家族中卻又再添一悲劇，她之前才在社群網站上請外界為她不滿1歲的小姪子瑞佛祈禱，因為瑞佛多發性器官衰竭在和死神搏鬥，最終瑞佛無緣康復，很快離開了人間，讓莎朗相當傷心。瑞佛是她小弟的兒子，7年前她大哥的兒子柯林則因吸毒過量致死，她當時同樣沉痛。

瑞佛出生到現在還不滿1年，卻因病離開人間。（取材自Instagram）
瑞佛出生到現在還不滿1年，卻因病離開人間。（取材自Instagram）

莎朗史東曾經在好萊塢被當成花瓶尤物，苦熬多年才能站上一線，戲外的人生也不斷在和命運拚搏，家族親人每次發生不幸的是，她都難以壓抑心中的傷痛。她去年曾經控訴妹妹、妹夫感染新冠肺炎，相關單位難辭其咎，雖然稍後兩人PCR檢測呈陰性，看似病情大為好轉，結果換成小弟出生不到1年的兒子染病，她很疼愛瑞佛，哪知道彼此相處連1年都不到就天人永隔。莎朗沒有透露瑞佛的病因，網友則推測有可能是新冠肺炎相關的小兒多系統炎症症候群。

而莎朗大哥的兒子柯林，7年前被發現在洛杉磯疑似海洛因吸食過量身亡時才22歲，也非常年輕，她在聲明中稱柯林是個很有才能的孩子，很無奈無法克服毒癮，會深深懷念他，卻沒想到幾年之後，又要再一次傷心地面對另一位晚輩的早逝。

好萊塢 新冠肺炎 社群網站

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