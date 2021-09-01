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「不可能的任務7」片商興訟 扯出阿湯哥染疫疑雲

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯「不可能的任務7」波折不斷，電影公司對保險公司的理賠金額不滿、開告。（路透資料照片）
湯姆克魯斯「不可能的任務7」波折不斷，電影公司對保險公司的理賠金額不滿、開告。（路透資料照片）

預計明年5月下旬上映的「不可能的任務7」（Mission:Impossible 7），想順利完成真的變成「不可能的任務」？

製拍該片的派拉蒙影業狀告保險公司，堅稱他們引用「卡司保險」的政策要求他們所投保的安達保險，針對該片被新冠肺炎疫情數度拖延造成的損失理賠，該公司的「卡司保險」理賠上限達1億美元，然而安達卻堅持只用「公權力條款」，最多只願賠償100萬美元，價差過大，派拉蒙認為有因此興訟的必要，卻意外扯出男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）是否感染新冠肺炎的疑雲。

好萊塢大片照慣例都會在拍攝投保，讓片商願意安心撒下大筆資金，而無後顧之憂。過去曾發生主角拍到一部分病故或是意外去世，保險公司支付的理賠金才能彌補電影公司的損失、另外找人接手拍完，所以「不可能的任務7」這樣的鉅片，一定會有這一條。

然而這一次不是湯姆克魯斯堅持親身上陣表演特技場面造成保險上的爭執，而是大家都沒碰過的新冠肺炎疫情。之前有曾因為工作人員染疫而停擺，甚至傳出和阿湯哥同場的演員確診，他因此必須隔離兩周。派拉蒙在訴狀上提出用「卡司保險」索賠，安達的政策是接受此申請的話可以賠500萬美元，不過當事人必須是片中地位舉足輕重的要角，以「不可能的任務7」情況來看，各方很合理推論阿湯是符合描述的其中之一。

保險 新冠肺炎 湯姆克魯斯

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