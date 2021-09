《聖慾》導演：美國趨保守 難拍修女情慾片

《聖慾》描述16世紀義大利修女因同志戀情面臨宗教審判的故事。(取材自IMDb)

曾拍攝過好萊塢 《第六感追緝令》(Basic Instinct)、《魔鬼總動員》(Total Recall)等電影 的荷蘭導演保羅范赫文(Paul Verhoeven),向來都以不畏懼敏感題材和直言不諱著稱。

83歲的他依舊執導筒不輟,最新作品《聖慾》(Benedetta)由比利時女演員薇吉妮愛菲亞(Virginie Efira)主演,改編自朱迪絲布朗(Judith C. Brown)撰寫、1985年出版的《不軌之舉:文藝復興時期義大利同志修女的人生故事》(Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy)一書,講述17世紀歐洲一位女修道院院長陷入信仰與情慾雙重困境難以自拔、最終被宗教審判有罪的真人真事。

保羅范赫文表示,自己讀完《不軌之舉》立即想將之拍成電影,「故事發生在1623年,當時的人還無法理解女性會被另一名女性所吸引,另一方面,羅馬教廷當時也支持這種觀點。關於那次審判的過程,相關檔案至今都還保存在佛羅倫斯(Florence),《不軌之舉》作者布朗教授無意中發現了這些內容,於是寫成了這本書。而我想到的就是,將那個時代再現在大銀幕上——那個根本就還不存在同性戀概念,那個女性之間發生了性關係就會被火刑處決的時代——應該會很有意思。」

《聖慾》電影海報。(取材自IMDb) 《聖慾》導演保羅范赫文(右)在片場指導女主角薇吉妮愛菲亞(左)。(取材自IMDb)

無神論者履行聖經箴言 親領金酸莓

自稱並非基督教徒的范赫文,對於宗教題材的興趣由來已久。早在十幾年前,他曾想將耶穌基督的生平搬上銀幕,但幾經努力,與編劇尚克勞卡里耶(Jean-Claude Carriere)在故事的整體架構上無法達成共識。「我想最主要還是因為卡里耶其實是佛教徒的關係」,范赫文回憶說,該計畫落得無疾而終,卡里耶事後還將哥倫比亞電影公司預支給他的5萬美元稿酬悉數退了回去,而范赫文則將自己積累下來的素材,寫成了《拿撒勒的耶穌》(Jesus of Nazareth)一書,於2007年付梓出版。

在《拿撒勒的耶穌》中,范赫文表達了他這位無神論者對於耶穌各種言行的熟稔與認同。他甚至表示,自己的《艷舞女郎》(Showgirls)當初被金酸莓獎選為年度爛片時,他之所以會親赴頒獎現場領取獎座,也是因為想到了耶穌那句「有人打你的右臉,不妨連左臉也轉過來由他打」的箴言。

1995年的電影《美國舞孃》一問世即被公認為年度爛片,橫掃金酸莓獎七項大獎,保羅范赫文成為首位親領金酸莓獎的導演。(取材自IMDb)

曾在好萊塢闖蕩多年的范赫文,近年來重新回歸歐洲,最近幾部作品大多在法國拍攝。被問到歐美兩地電影工業的對比差異時,他以《聖慾》為例,指出最大的不同可能在於好萊塢以及美國 社會如今日益趨向保守的走勢。

「增設親密戲協調員 在片場超突兀」

保羅范赫文說:「兩名修女之間的情慾戲,法國觀眾看了,相信也會受到衝擊:有人喜歡,也有人會看了覺得反感。但僅此而已,沒人會無限上綱。而在美國,首先,現在拍攝這類題材的時候,劇組必須要請到所謂的親密戲協調員(intimacy coordinator)在場督導。這是反性侵運動後誕生的一個新的電影職位,但是在法國,完全不會有人覺得有這個必要。大家都覺得拍攝裸戲是再自然不過的事情了,反倒是在現場安插一位親密戲協調員會顯得十分突兀。而且不光是法國,放到在荷蘭拍攝的話,可能會比法國更加自由,沒人會拿拍攝裸戲這種事來說嘴。總之,現在在美國拍電影和在歐洲,已經有了很多不同,我不敢想像如果現在要我在好萊塢拍攝《她的危險遊戲》(Elle)、《黑色名冊》(Black Book)或是《聖慾》這樣的電影,會是什麼情況。」

《她的危險遊戲》涉及強暴、情慾戲,法國影后伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)憑該片入圍該年度奧斯卡最佳女主角獎。(取材自IMDb)

保羅范赫文認為,美國社會正在朝著清教徒主義傾斜。「我覺得這還是來自於美國人對於性的誤會。性本就是大自然最基本的元素,為什麼大家看到電影裡的性,會那麼大驚小怪呢?我百思不得其解。當然,這種清教徒的傾向,也不光是在美國。

我記得20年前我去荷蘭的海灘上,四分之三的女性上半身都是光著的,那不過是當時在海邊的標準著裝。但現在再去看看,她們已經都把上半身給遮了起來。」不過,范赫文也表示:「16世紀初的神聖羅馬帝國皇帝查理五世曾經說過,女人和女人搞在一起,兩人都該被判處火刑。我得說,相比之下,現在我們還是有些進步的。」

(取材自澎湃新聞)