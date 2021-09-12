北美觀眾 懶進電影院了？

《特種部隊：蛇眼之戰》電影海報。（取材自IMDb）

今夏漫威英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）上映後，讓北美電影院 票房攀上疫情以來的峰值，但除了《玩命關頭9》（Fast & Furious 9）、《脫稿玩家》（Free Guy）票房表現不俗外，其他新片多呈現疲軟之勢。一方面是因為新冠肺炎變異株Delta導致確診人數再度上升，另方面是新片本身質量不夠過硬，早前上映的《詭老》（Old）、《特種部隊：蛇眼之戰》（Snake Eyes: GI Joe Origins）、《叢林奇航》（Jungle Cruise）、《止水》（Stillwater）票房皆不如預期，前兩者甚至在影評網站「爛番茄」上的好評率都未達及格線。

《詭老》創奈沙馬蘭最差首映紀錄

「驚悚片專業戶」奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的新片《詭老》由環球影業負責發行，但1800萬美元的製作成本全都由沙馬蘭自行籌措。該片在3000多家影院拿到1650萬美元的首映票房，至少可以保證這位憑《靈異第六感》（The Sixth Sense）蜚聲影壇的印裔導演 這次不會賠本。

即便如此，在沙馬蘭至今共執導的14部電影中，包括《詭老》在內，有7部在首映時拿到了周末票房冠軍，但《詭老》的1650萬美元創下了他個人導演生涯的開畫票房成績新低，還不到他前兩部作品《異裂》（Glass）和《分裂》（Split）的一半。

《詭老》電影海報。（取材自IMDb） 奈沙馬蘭（中）與家人一起出席《詭老》紐約電影首映會。其中大女兒莎萊克（左二）負責該片插曲創作、二女兒伊莎娜（最右）負責第二組導演工作。（Getty Images）

《詭老》講述一群光臨某豪華度假村的遊客，意外發現這一處看似世外桃源的蔚藍海灘，擁有著能讓人類迅速衰老的邪惡力量。該片在「爛番茄」上的影評人評分和觀眾評分都只有50%。

除了自籌拍攝資金外，這一次，奈沙馬蘭可謂全家出動。他的大女兒莎萊克（Saleka Shyamalan）負責了影片插曲的創作；而剛從紐約大學電影系畢業的二女兒伊莎娜（Ishana Shyamalan）則負責第二組導演工作。

事實上，此前行業分析師普遍認為，近期上映的軍事科幻動作片《特種部隊：蛇眼之戰》理應開出亮眼票房，結果卻讓大家大跌眼鏡。

《蛇眼之戰》票房慘 派拉蒙恐大虧

作為《特種部隊》系列的最新一部，《蛇眼之戰》由《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）的男主角亨利高汀（Henry Golding）擔任主演，故事雖是全新原創，但畢竟還是有IP的加持。然而，該片在北美首映只拿到1330萬美元票房，這樣的票房成績，可謂相當慘淡，尤其是對比派拉蒙為該片投入的8800萬美元製作預算。《蛇眼之戰》目前在「爛番茄」上僅有37%的好評度，據業界分析，《蛇眼之戰》必須要拿到1.75億美元票房，才能達成收支平衡，該片全球總計票房截至9月第一周也只有3696萬美元，很難幫派拉蒙扭虧為盈。

《蛇眼之戰》是《特種部隊》系列的第三部，前兩部是2009年的《眼鏡蛇的崛起》（GI Joe: The Rise of Cobra）和2013年的《特種部隊2：正面對決》（GI Joe: Retaliation）。這兩部影片的口碑也不怎麼樣，但好歹還是拿到了5400萬美元和4000萬美元的首映票房，最終全球累計票房都突破了3億美元大關，也因此促使派拉蒙拍攝了這部《蛇眼之戰》，而且原本還打算要靠其來重新啟動這個系列，後兩部也一口氣追拍下去。如今看來，這個計畫恐怕會有所變動。

《特種部隊：蛇眼之戰》由《瘋狂亞洲富豪》的男主角亨利高汀擔任主演。（Getty Images）

觀眾已習慣線上觀影

電影票房統計網站Box Office Pro首席分析師肖恩羅賓斯（Shawn Robbins）認為，當前美國 的電影市場仍在恢復之中，普通美國家庭的經濟狀況也談不上有多好，因此大家去影院看電影的時候，會相比過往更加挑剔和再三考慮。「難得出門一次去電影院，而且預算就是這點錢，選擇哪部電影，肯定要好好想想，不會再像疫情之前隨便買票，隨便看看都無所謂了。」

對比一下此前《黑寡婦》的8000萬美元首映票房和這次《詭老》的1650萬美元首映票房，觀眾還是更加相信《黑寡婦》這種具有強大IP支撐的作品，而沙馬蘭導演憑空創造出來的全新原創故事，恐怕只能慢慢依靠口碑相傳來贏得更多觀眾了。值得一提的是，《詭老》和《蛇眼之戰》全都採取了僅有線下模式的發行方式，觀眾只有走進影院才能看到，對比今年上映的許多新片都同步登上網路串流平台，可謂一大轉變，也確實具有不小的風向標意義。

疫情的這段時間美國觀眾早已熟悉了不用出門，在家裡就能看到最新大片的觀影模式，但這一次的《蛇眼之戰》要等45天之後才能在Paramoun+平台上看到；想要看到《詭老》，觀眾可能更是需要耐心等足3個月的傳統窗口期。結果，美國民眾卻並未因此急匆匆地趕去影院，似乎很能說明一些問題。未來，恐怕只有真正的視效大片，才能讓觀眾踏出家門。

法國進影院需提疫苗證明

而法國的影院行業也因為疫情的抬頭和政府的防疫新政，遭受了迎頭一擊。據法國防疫新政，觀眾進入影院需提供兩劑疫苗的證明或48小時內的核酸檢測陰性證明，票房馬上比實施前跌去70%。以法國喜劇片《卡美洛》（Kammelott）為例，新政策實施前一天賣了32萬張票，隔天全法觀影人次立刻崩跌60%，所有上映影片加在一起才賣了28萬張票。爆米花大片《玩命關頭9》（F9）的票房直線下滑，只剩下了原本的一成，坎城影展大片《鈦》（Titane）、《安妮特》（Annette）和《聖慾》（Benedetta）的票房也都大幅減少。

（取材自澎湃新聞）