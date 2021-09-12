搶救《電影節目表》 眾星槓上BBC

BBC旗下開播17年的《電影節目表》節目傳言將停播，許多電影圈名人表態反對。（取材自推特）

BBC旗下英國 廣播四台有一檔名為《電影 節目表》（The Film Programme）的周播廣播節目，開播至今已有17年，先後由弗朗辛妮斯托克（Francine Stock）與安東尼亞奎克（Antonia Quirke）兩位主播主持，時長半小時。然而，日前BBC宣布旗下廣播節目即將迎來全面調整，坊間傳言《電影節目表》即將面臨被砍的命運。

結果包括好萊塢演員連恩尼遜（Liam Neeson ）、班尼狄克康柏貝奇（Benedict Cumberbatch）、蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）、史提夫麥昆（Steve McQueen）、大導演 馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）和克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）在內的100多名英國及海外知名電影人聯名投書《觀察家報》（The Observer），抗議BBC的這一做法。

公開信中表示：「像是這麼一檔受人歡迎的長青節目，說砍掉就砍掉，其背後所反映的無疑是BBC對於電影藝術重要性的無視，令人無法接受。在我們看來，這樣的做法絕對是短視和錯誤的。我們應該要讚美《電影節目表》，而非砍掉它。」

除上述公開信外，曾擔任該節目嘉賓的導演諾蘭和電影製片人妻子艾瑪托馬斯（Emma Thomas）還補充發表了一則聯合聲明，他們以「《電影節目表》老聽眾」的身分，對BBC的做法表示遺憾：「聽說這麼一檔全方位深入探討電影的節目即將消失，我們兩人都感到非常難過。」

好萊塢大導諾蘭與妻子一起投書反對停播《電影節目表》。（Getty Images）

推動聯名信公署的，是英國獨立電影導演卡蘿莫利（Carol Morley）——曾執導影片《謎之墜落》（The Falling）。她表示，「《電影節目表》具有不可或缺的文化意義，倘若停播，必會留下一個巨大的文化空洞。它明明既不過時，也不落後，完全就是一檔符合現代觀眾口味的節目。」

而率先在聯署信上簽下大名的著名演員連恩尼遜也表示：「BBC必須要保留下這檔節目才對，因為這才是維持真正意義上的電影繼續存在下去的生命線。17年來，這檔節目不光是採訪電影明星、報導電影上映計畫，更是為全國聽眾介紹了遍布於全英各地的各種小型電影俱樂部，那都是一些用愛發電的影迷組織，也充分說明了這是一檔屬於所有電影人的廣播節目，相信全世界範圍內類似這樣的電台節目都屬鳳毛麟角了。BBC如果真要把它給停掉的話，無疑就是在往電影世界的棺材板上敲釘子，同時也是在給BBC自己的棺材敲釘子。」

連恩尼遜。（Getty Images） 湯姆荷蘭德。（Getty Images）

曾參演《真愛每一天》（About Time）、《波西米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）等作品的英國知名演員湯姆荷蘭德（Tom Hollander）也在接受媒體訪問時談到，整個電影工業當下正在經歷困境，BBC選擇在此時砍掉一檔相當重要的相關廣播節目，無疑是在雪上加霜。「就藝術的角度來說，電影依然相當重要，不是嗎？每周做上這麼一檔半小時稍有深度的節目，也是應該的吧。1950年代，電影受到電視的威脅，現在電影的生存空間又被網絡嚴重擠壓，正是困難的時候，BBC，別把你的刀子插太深了！」

（取材自澎湃新聞）