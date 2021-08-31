「不可能任務」片商告保險公司 扯出阿湯哥染疫疑雲

湯姆克魯斯「不可能的任務7」波折不斷，電影公司對保險公司的理賠金額不滿、開告。（路透資料照片）

預計明年5月下旬上映的「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7），想順利完成真的變成「不可能的任務」？製拍該片的派拉蒙影業狀告保險 公司，堅稱他們引用「卡司保險」的政策要求他們所投保的安達保險，針對該片被新冠肺炎 疫情數度拖延造成的損失理賠，該公司的「卡司保險」理賠上限達1億美元，然而安達卻堅持只用「公權力條款」，最多只願賠償100萬美元，價差過大，派拉蒙認為有因此興訟的必要，卻意外扯出男主角湯姆克魯斯 （Tom Cruise）是否感染新冠肺炎的疑雲。

好萊塢大片照慣例都會在拍攝投保，讓片商願意安心撒下大筆資金，而無後顧之憂。因為拍片是涉及許多人的複雜事項，要是發生任何事故，都可能導致片商投入的成本蒙受重大損失，特別是「卡司保險」是要保障對於片子完成有重要影響的主要演員，能在拍攝期間順利無意外，把所有的戲份完成。過去曾發生主角拍到一部分病故或是意外去世，保險公司支付的理賠金才能彌補電影公司的損失、另外找人接手拍完，所以「不可能的任務7」這樣的鉅片，一定會有這一條。

然而這一次不是湯姆克魯斯堅持親身上陣表演特技場面造成保險上的爭執，而是大家都沒碰過的新冠肺炎疫情。眾所週知，該片從去年2月動工以來，拖到現在已經一年多，湯姆克魯斯和女主角海莉艾特沃（Hayley Atwell）仍在英國拍攝，戲份還未殺青，但之前有曾因為工作人員染疫而停擺，甚至傳出和阿湯同場的演員確診，他因此必須隔離兩週。派拉蒙在訴狀上提出用「卡司保險」索賠，安達的政策是接受此申請的話可以賠500萬美元，不過當事人必須是片中地位舉足輕重的要角，以「不可能的任務7」情況來看，各方很合理推論阿湯是符合描述的其中之一。

派拉蒙沒在訴狀中寫明到底哪個人要以「卡司保險」政策來索賠，也沒提到該人的病情如何，可是和之前的傳聞一對照，極有可能是湯姆克魯斯陷入染疫的危險，或者已經有某種程度的病徵，造成片子不得不又停擺，使派拉蒙面臨更多損失，才因此要索賠，當然其他主角染病也不是不會發生，不過他們都沒有阿湯足以影響全片的進度。派拉蒙稱要援用「卡司保險」是因為該片拍攝過程中為了怕演員染病，常有延誤，十分合理。而安達強調的「公權力條款」只涵蓋因為政府防疫措施要求造成的停工和不便帶來的損失，就與「卡司條款」在金額上有明顯的落差。