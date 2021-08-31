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「叢林奇航」票房發威 巨石強森證實原班人馬拍續集

記者陳建嘉／綜合報導
迪士尼對「叢林奇航」的表現相當滿意。（圖：迪士尼提供）
迪士尼對「叢林奇航」的表現相當滿意。（圖：迪士尼提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）、艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）主演「叢林奇航」（Jungle Cruise）票房發威，即便是在疫情期間，首周末3天仍在北美拿下3420萬美金，全球累積票房迄今則有1.87億美金，另在串流平台上，首周就有3000萬美金的收益，雖在成本高達2億美金的狀況下並不亮眼，但是迪士尼認為該片有票房潛力，確定開拍續集，巨石強森也證實此事。

根據「好萊塢報導者」報導，除了男主角、製片巨石強森確定回歸之外，女主角艾蜜莉布朗特、導演豪梅寇勒特瑟拉（Jaume Collet-Serra）以及編劇麥可葛林（Michael Green）都會回歸；巨石強森更在推特上轉貼該則新聞，除了開心表示「叢林奇航」的北美票房已過億萬美金大關，更證實「叢林奇航2」確定啟航，目前只是在討論後續細節，但到底劇情為何、何時開拍以及何時上映，目前尚未定案。

然則，巨石強森主演多部電影都曾宣告會拍續集，包括「加州大地震」（San Andreas）、「毀滅大作戰」（Rampage）等片，但他似乎對「玩命關頭外傳」（Hobbs & Shaw）系列電影的續集更感興趣，只是不知「叢林奇航」是否會迅速開拍。

巨石強森 電影 加州

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