美國隊長救援黑寡婦「新片組CP」 粉絲敲碗「滾床單」

克里斯伊凡（左）和思嘉莉約翰森在漫威英雄片中合作無間。（取材自IMDb）

好萊塢今夏最熱門話題之一，就是「黑寡婦」思嘉莉約翰森狀告發行該片的迪士尼 違約，控訴他們臨時將「黑寡婦」（Black Widow）改成在Disney+上架，削弱戲院票房，損傷她應有的分紅收入。雖然此案尚未有任何裁決，因迪士尼勢力龐大，各方都好奇思嘉莉此舉是否危及自己演藝事業？

結果她不但立刻加入「歡迎來到布達佩斯大飯店」（The Grand Budapest Hotel）名導魏斯安德森（Wes Anderson）新片，還敲定要和老搭檔「美國 隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）再度攜手合作新的浪漫冒險影片。

克里斯伊凡和思嘉莉約翰森曾一起主演「極速A計畫」（The Perfect Score）和「豪門保姆日記」（The Nanny Diaries），兩人在漫威超級英雄片中，也一度組成CP；有早就看好兩人的粉絲喊話片商，希望都曾是「世上最性感男／女人」的兩人，到時能有讓人臉紅心跳的「滾床單」場面。

克里斯伊凡（左）和思嘉莉約翰森還曾合演「豪門保姆日記」。（取材自IMDb） 克里斯伊凡（左）和思嘉莉約翰森將再合演新片。（路透資料照片）

而兩人這部暫名「Ghosted」由Apple 製拍，是Apple繼馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）新片「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）是之外又一大卡司鉅獻。不過，思嘉莉日前才剛生下兒子，加上還有魏斯安德森導演的新片，克里斯伊凡手裡也有至少2部片約需償還，因此「Ghosted」何時能拍攝還是未知數。