英國吉他之神新歌喊「受夠了」 疑批評防疫、強制接種

「吉他之神」艾力克萊普頓近幾個月曾演唱好幾首有關反疫苗的歌曲。（Getty Images）

英國 「吉他之神」艾力克萊普頓（Eric Clapton）近日發表新歌「這該停止了」（This Has Gotta Stop，暫譯），歌詞疑似呼應他曾公開批評強制接種疫苗 的規定，並曾抱怨接種疫苗後經歷災難般副作用。

衛報報導，這首歌雖然沒有直接提到封鎖措施或新冠疫苗，但艾力克萊普頓近幾個月曾演唱好幾首有關反疫苗的歌曲。因此有些人認為他的新歌是在攻擊衛生官員的防疫 措施建議。歌詞寫道：「我受夠這些鳥事，太過分了。想奪走我的靈魂，就必須破門而入。」「我知道有事情出錯。當你開始發號施令，我的雙手無法移動，滿身大汗。」

艾力克萊普頓之前曾說過，他接種疫苗後有嚴重不良反應。據「滾石雜誌」報導，他說：「我打了第一劑AZ疫苗後立刻有嚴重不良反應，持續10天。」他更形容第2劑的反應是個災難，「我的手腳動不了、發麻、有灼熱感，有2周時間幾乎是個廢人，很擔心自己無法再表演了」

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英國政府宣布推行「疫苗通行證」，9月底起進入夜店等人群密集場所須證明已完整接種疫苗。艾力克萊普頓曾發聲明表示，拒絕在任何歧視觀眾的場所表演。艾力克萊普頓去年12月也參與北愛爾蘭歌手范莫里森（Van Morrison）的反封城歌曲「Stand and Deliver」，歌詞將防疫封鎖措施比作奴隸制。