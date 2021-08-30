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萊恩雷諾斯「疫」外出頭 「脫稿玩家」成救市之作

記者蘇詠智／綜合報導
萊恩雷諾斯靠「脫稿玩家」成功拉抬暑期票房，成為風雲人物。（取材自IMDb）
萊恩雷諾斯靠「脫稿玩家」成功拉抬暑期票房，成為風雲人物。（取材自IMDb）

今年夏天美國影界經歷了滿懷期待、預見復甦榮景，卻又再失望的奇妙循環，所幸到了暑末，出現異軍突起的「脫稿玩家」（Free Guy），不但叫好叫座，後勁亦強，領銜主演的萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也因拉抬市場景氣，成為風雲人物。

新冠肺炎疫情影響票房走勢，近期因Delta變種病毒造成疫情攀升，觀眾對上戲院的安全感變低，北美賣座又下滑，好在「脫稿玩家」靠著出色的口碑，吸引觀眾捧場，甚至近日在中國上映也可望登上賣座第一，堪稱目前片商最需要的救「市」之作。萊恩雷諾斯曾在好萊塢處於被力捧卻屢踢鐵板的尷尬位置，現在事業終於到了顛峰，無可否認是今夏最出鋒頭的紅牌巨星。

無巧不巧，他的前妻思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）今夏也掀起不少話題。

金卡戴珊(左)和肯伊威斯特近來互動頻繁，又被懷疑可能不離婚。(路透資料照片)
金卡戴珊(左)和肯伊威斯特近來互動頻繁，又被懷疑可能不離婚。(路透資料照片)

炒新聞搏版面的代表人物金卡戴珊（Kim Kardashian），這兩天再度展現一流手段，穿著婚紗上去幫鬧離婚的丈夫肯伊威斯特（Kanye West）新專輯站台，讓外界以為他們是否不離了？肯伊也和友人強調與金復合，卻沒人相信，大家都認定這是他們為了刺激銷售的造勢手段。

疫情 美國 變種病毒

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