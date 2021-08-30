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「黑豹」離世1年 尼詠歐、麥可B喬丹秀合照悼念

記者蘇詠智／綜合報導
露琵塔尼詠歐(左)對查德威克鮑斯曼充滿懷念。（取材自IMDb）
露琵塔尼詠歐(左)對查德威克鮑斯曼充滿懷念。（取材自IMDb）

漫威英雄片「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）驚，因為結腸癌英年早逝，近日剛滿一周年，他生前合作過的演員同業、忠實粉絲，都沒有忘了他，主動在社群網站發文追憶，包括「黑豹」片中扮演他死對頭的麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、演他前女友兼得力夥伴的露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o），都藉由昔日合照傾訴對他的懷念。

查德威克是美去年8月28日去世，震驚各界，鮮少人知道他其實在拍片時正和病魔對抗。經過了一年，大家並未遺忘，之前由瑞絲微斯朋（Reese Witherspoon）和丈夫主辦的抗癌基金募款義演活動上，查德威克的妻子茜蒙（Taylor Simone）就曾上台向亡夫致敬，再度讓電視機前的觀眾眼眶泛紅。

和查德威克合演奧斯卡熱門片「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）的薇奧拉戴維絲（Viola Davis），發布兩人拍片空檔的趣味花絮照，寫道：「去年的這一天你離開了世界和我們，大家都好想你！」

露琵塔尼詠歐則表示：「沒想到我會懷念他的笑聲和沉靜一樣多，但真是如此。在他離開後的一年，對他的回憶還像照片一樣鮮活。」麥可Ｂ喬丹一直稱查德威克是自己的兄弟，坦言還愛他、想念他，認為他始終和大家在一起。

漫威近期推出的全新卡通影集「What If...?」仍有查德威克的聲音演出，他們也在官方社群網站寫道：「向我們的朋友、我們的王、啟發我們靈感的查德威克鮑斯曼致敬。」

社群網站 喬丹 漫威

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