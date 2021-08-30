被好萊塢抵制 強尼戴普歐洲找到溫暖

強尼戴普(中)出席卡羅維瓦利影展，仍受到影迷歡迎。（取材自臉書）

因為和前妻安珀赫德（Amber Heard）鬧離婚、被貼上「家暴男」標籤而賠了形象與事業的強尼戴普（Johnny Depp），之前哀嘆自己遭到好萊塢 的抵制，這兩天馬上在歐洲找到溫暖。他受邀前往捷克的卡羅維瓦利影展 ，獲主辦單位禮遇，連在美國 還無法上片、讓他十分介意的「惡水真相」（Minamata），都在當地盛大放映，他所到之處也有影迷包圍，還直呼：「我們相信你！」

強尼戴普與安珀赫德之間的法庭大戰，兩人各執一詞，真相不明，有如霧裡看花。強尼誓言要洗清自己的形象，但在循法律途徑挽回名聲之前，他還是被許多女性團體視為洪水猛獸，卡羅維瓦利影展方面決定以「傑出影人」的待遇迎接他，就招來不少批評。他之後還將在9月前往西班牙的聖賽巴斯提安影展領取成就獎，同樣也被女性團體罵翻。

撇開部分團體的抗議，強尼戴普抵達卡羅維瓦利時，已經有影迷接機，顯然對他的支持依舊，他也成為影展期間的星光焦點，看得出心情頗佳，連影展頒獎閉幕，他都是重要嘉賓，就算在好萊塢的行情一時之間還難以回復昔日榮光，但至少歐洲人給他的溫暖，足以令他暫時療癒。