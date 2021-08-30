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罹帕金森氏症30年 米高福克斯現身動漫展

娛樂新聞組／綜合報導
米高福克斯（右）和「布朗博士」再度驚喜同台。（取材自Instagram）
米高福克斯（右）和「布朗博士」再度驚喜同台。（取材自Instagram）

美國科幻電影「回到未來」（Back To The Future）於1985年上映至今，仍是許多影迷心中的經典，現年60歲的主角米高福克斯（Michael J. Fox），卻在29歲時診斷出帕金森氏症，淡出銀幕多年，但他日前破天荒出席公眾場合，和飾演「布朗博士」一角的克里斯多福洛伊德（Christopher Lloyd）合體現身，驚喜出席美國華盛頓動漫展，令現場粉絲尖叫連連。

鏡周刊引述外媒報導，「Awesome Con」動漫展，邀請了「回到未來」男主角「馬蒂」米高福克斯，及高齡82歲的「布朗博士」克里斯多福洛伊德，兩人模仿劇中的時光車情節，乘坐高爾夫球車出場，令影迷尖叫連連，儘管因疫情嚴峻，現場並不提供近距離接觸，但粉絲依舊捧場，為期三天的展覽中，共吸引了超過4萬8000名粉絲入場。

儘管距離「回到未來」首集上映相隔了36年，但兩人默契依舊，活動中面對熱情粉絲提問，全都來者不拒。即使罹患帕金森氏症近30年，米高福克斯卻良好控制病情，身體狀況顯得相當好；克里斯多福洛伊德也在個人IG中，上傳了兩人會後閒聊的照片，笑稱是「最好的時光」，吸引大批粉絲湧入按讚。

米高福克斯曾因主演「回到未來」三部曲，躍升全球最炙手可熱的男星，榮獲了5座艾美獎和4座金球獎，他在2000年成立自身同名基金會，為全球帕金森氏症患者募款，至今已捐出共6.5億美元，他曾在今年3月和克里斯多福洛伊德聯手，出席一場慈善撲克牌大賽，收益也全數作為基金會使用。

美國 動漫 疫情

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