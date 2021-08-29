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雖離開但未被遺忘 「黑豹」去世週年 群星繼續追悼

記者蘇詠智／即時報導
查德威克鮑斯曼因演出「黑豹」受到廣大觀眾喜愛。取材自imdb
查德威克鮑斯曼因演出「黑豹」受到廣大觀眾喜愛。取材自imdb

漫威英雄片「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Aaron Boseman），因為結腸癌英年早逝，近日剛滿一週年，他生前合作過的演員同業、忠實粉絲，都沒有忘了他，主動在社群網站上發文追憶，包括「黑豹」片中扮演他死對頭的麥可B喬丹、演他前女友兼得力夥伴的露琵塔尼詠歐，都藉由昔日合照傾訴對他的懷念。

查德威克是美國時間去年8月28日去世，震驚各界，鮮少人知道他其實在拍片之餘還正和病魔對抗。經過了一年，大家並未遺忘，之前由瑞絲微斯朋和丈夫主辦的抗癌基金募款義演活動上，查德威克的妻子茜蒙就曾經上台向亡夫致敬，再度讓電視機前的觀眾眼眶泛紅。和查德威克合演奧斯卡熱門片「藍調天后」的薇奧拉戴維絲，發布兩人於拍片空檔的趣味花絮照，寫道：「去年的這一天你離開了世界和我們，大家都好想你！」露琵塔尼詠歐則表示：「沒想到我會懷念他的笑聲和沈靜一樣多，但真是如此。在他離開後的一年，對他的回憶還像照片一樣鮮活。」麥可Ｂ喬丹一直稱查德威克是自己的兄弟，坦言還愛他、想念他，認為他始終和大家在一起。

漫威近期推出的全新卡通影集「What If...?」仍有查德威克的聲音演出，他們也在官方社群網站上寫道：「向我們的朋友、我們的王、啟發我們靈感的查德威克鮑斯曼致敬。」

漫威在官方社群網站上也發表圖文懷念查德威克鮑斯曼。取材自IG
漫威在官方社群網站上也發表圖文懷念查德威克鮑斯曼。取材自IG
薇奧拉戴維絲（左）發布「藍調天后」片場花絮照，悼念查德威克鮑斯曼（右）。取材自I...
薇奧拉戴維絲（左）發布「藍調天后」片場花絮照，悼念查德威克鮑斯曼（右）。取材自IG
查德威克鮑斯曼（左）和麥可B喬丹戲裡是死對頭，戲外交情不錯（右）。取材自IG
查德威克鮑斯曼（左）和麥可B喬丹戲裡是死對頭，戲外交情不錯（右）。取材自IG
露琵塔尼詠歐（左）對查德威克鮑斯曼（右）充滿懷念。取材自IG
露琵塔尼詠歐（左）對查德威克鮑斯曼（右）充滿懷念。取材自IG

社群網站 喬丹 漫威

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