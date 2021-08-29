戲裡是天敵…戲外阿湯哥堅持找方基墨回鍋捍衛 感動片場

方基墨(左)與湯姆克魯斯片中針鋒相對，續集又再合作。（取材自IMDb）

人生如戲，戲卻不一定像真實的人生，「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）湯姆克魯斯（Tom Cruise）堅持要扮演他死對頭的方基墨（Val Kilmer）歸隊；「慾望城市」（Sex and the City）拍攝影集版續篇，扮演肉食女的金凱特 蘿（Kim Cattrall）卻打死不肯加入，不想再和莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）假裝閨密，連豐厚的片酬都無法令她回心轉意。

距離首集35年之的續集「捍衛戰士：獨行俠」，除了男主角阿湯哥 之外，老班底只有方基墨回鍋。雖然兩人的角色在上一集裡針鋒相對，但戲外並無芥蒂，製片傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer）透露，是阿湯哥堅持要讓方基墨回到續集；當兩人再度同台，現場眾人無不感動，方基墨的兒子傑克也到場探班，認為續集把父親的角色處理得很好，讓父親很激動、興奮。

方基墨近年來苦於喉癌，無復昔日帥氣。（取材自YouTube）

方基墨近日剛好推出個人紀錄片，回憶當年和阿湯哥合作，在戲外有時候故意製造類似片中的那種緊張氣氛，鬧一下對方，但只是為求戲好。他形容阿湯哥與他是不一樣的態度，他下戲後就喜歡回到輕鬆的狀態，可是阿湯時時刻刻都很專注、對於演員的工作極為用心，難怪會有現在的成就。

而四位女星領銜的「慾望城市」，剛好發生相反的狀況，戲裡的好友莎拉潔西卡派克與金凱特蘿，戲外擺明不和，且金凱特蘿完全無意掩飾對於莎拉潔西卡派克的厭惡。近日莎拉潔西卡派克等3位主角在紐約 拍攝「慾望城市」續篇影集，金凱特蘿本來也在紐約，後來回到自己的加拿大家鄉，被外界懷疑是乾脆離莎拉傑西卡派克一夥人愈遠愈好，免得上街還撞見她們拍戲，尷尬又一肚子氣。