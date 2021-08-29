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凱特哈德森太愛非裔女星好友 大喊想嫁她、領養8個小孩

記者陳建嘉／綜合報導
凱特哈德森(左)與奧妲維亞史賓賽交情極好，受訪時還喊「我想跟她結婚，至少認養8個小孩」。（取材自推特）
凱特哈德森(左)與奧妲維亞史賓賽交情極好，受訪時還喊「我想跟她結婚，至少認養8個小孩」。（取材自推特）

凱特哈德森（Kate Hudson）、奧妲維亞史賓賽（Octavia Spencer）最近帶來推理影集「直言真相」（Truth Be Told）第2季，兩位才女相識多年，這回卻是首度合作。她們對於終於能同台飆戲感到興奮，凱特還說願意為了奧妲維亞轉性，「我們交情好到可以結婚，我想嫁給她，一起領養8個小孩」。

「直言真相」承襲前一季風格，讓知名記者帕琵（奧妲維亞飾演）再度辦案，這回辦案對象是她的多年好友米卡（凱特飾演）。因發現丈夫遭到謀殺，米卡一度崩潰，警方調查後卻快速結案，但她認定事不單純，決心求助帕琵查出真相，影集透過網路播客節目與聽眾、網友互動，藉此找到案件證據及真凶。

戲外，奧妲維亞未婚，目前也單身，凱特則有過一段婚姻，與現任男友共同撫養3個小孩，2人目前都沒想過步入禮堂，「我們覺得選擇最適合自己的生活，才是最重要的」。

2人積極耕耘Instagram，有超過百萬粉絲的追蹤數，皆認為現代人的生活，與社群媒體已經密不可分；凱特說在新冠疫情期間，透過網路，每個人都可在不群聚的狀況下，與住在遠方的朋友互動，「我4月過生日時，就透過視訊，與住在全美各地的親朋好友一起過生日，真是超棒的」。

2位明星皆被認為是女性名人的楷模，曾獲得金球獎、奧斯卡獎肯定，但提及自己的成就，她們都表現得十分謙虛，歸功於年輕時的奮鬥，奧妲維亞說：「如果我回到16歲，知道我會有很長一段時間過得很辛苦，我還是會勸過去的自己，要熬過去，幾年後就會雨過天青，妳一定會知道這些苦難都是值得的。」凱特更感性喊：「我一定會給過去的自己一個大大的擁抱，對她說一聲，謝謝妳的努力。」

凱特 奧斯卡獎 社群媒體

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