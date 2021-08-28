「魔鬼剋星」重出江湖 與阿湯哥、基努李維拚票房

「魔鬼剋星未來世」戲裡戲外強調家族傳承的特殊意義。（取材自IMDb）

好萊塢強片今夏在北美賣座走勢雖嫌開高走低，但片商下半年排出不少觀眾期待的話題續集電影 ，能否重振市場景氣？所有人拭目以待。

預計11月中推出的「魔鬼剋星未來世」（Ghostbusters:Afterlife），日前搶先在全美戲院活動中放映，片中要角設定為首代主角之一的外孫，戲裡戲外都充滿濃厚的傳承意味。Cinema Con特映後，觀眾大讚「喚起昔日回憶」。

湯姆克魯斯在「捍衛戰士：獨行俠」中，繼續狂飆速度快感。（取材自IMDb）

另一部讓觀眾充滿懷念的是湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），據形容開場13分鐘，從運鏡、配樂到插曲的出現，無一不喚起首集記憶，阿湯哥飾演的獨行俠仍然桀驁不馴，妙的是首集中和他唱反調的方基墨（Val Kilmer），續集裡升官成了上將，還義助獨行俠轉任飛行教官。

基努李維 （Keanu Reeves）再度上陣的「駭客任務4」（The Matrix: Resurrections），距之前的3部曲已超過15年，公開的片花中，顯示他和女主角以平凡人面貌出現，能否像之前一樣令觀眾驚豔？年底上映時就見分曉。

「007 生死交戰」劇情充滿愛恨情仇，又有曲折變化。（取材自IMDb）

延宕一年半的「007 生死交戰」（No Time to Die），映期不會再拖，最新片段暗示女主角和惡魔黨關係密切，詹姆斯龐德（James Bond）是又遭愛人背叛或另有隱情？成為一大看點，賣座可期。