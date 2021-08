「尚氣」再合體 奧卡菲娜讚楊紫瓊很溫暖

奧卡菲娜(左)接連與楊紫瓊(右)合作「瘋狂亞洲富豪」、「尚氣」結為好友,私下常一起出去玩。(取材自Instagram)

美籍中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)因主演超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),正式加入漫威 影業,也在片中發揮她擅長的喜劇表演,她日前受訪,說拍片的最大收穫,無疑是與楊紫瓊再度合作,「她是我遇過最溫暖的人,時常在片場照顧大家」,更自豪說:「我常跟她聚餐,有一起去吃過龍蝦麵。」

奧卡菲娜曾因溫馨喜劇「別告訴她」拿下金球獎影后,而她不僅是演員,也是才華洋溢的饒舌歌手,「我從小就看楊紫瓊、梁朝偉的電影長大,可以跟他們合作,下戲後跟他們去吃飯,真的超幸福的。」她曾與楊紫瓊在(Crazy Rich Asians)合作,當時震懾於楊紫瓊的強大氣場,不敢跟她說話,後來楊紫瓊主動關心,才打破彼此的隔閡,「她私底下其實很瘋狂,也很自然。」

奧卡菲娜首度加入漫威,也很開心漫威願意讓她盡情搞笑,她有一場戲即興開黃腔,漫威也同意過關,將該段落剪進正片,她未來最期待見到的「復仇者聯盟 」( The Avengers)成員是「格魯特」(Groot),「格魯特只有一句台詞,超可愛,也超帥的。」