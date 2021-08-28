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「尚氣」再合體 奧卡菲娜讚楊紫瓊很溫暖

記者陳建嘉／綜合報導
奧卡菲娜(左)接連與楊紫瓊(右)合作「瘋狂亞洲富豪」、「尚氣」結為好友，私下常一起出去玩。（取材自Instagram）
奧卡菲娜(左)接連與楊紫瓊(右)合作「瘋狂亞洲富豪」、「尚氣」結為好友，私下常一起出去玩。（取材自Instagram）

美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）因主演超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），正式加入漫威影業，也在片中發揮她擅長的喜劇表演，她日前受訪，說拍片的最大收穫，無疑是與楊紫瓊再度合作，「她是我遇過最溫暖的人，時常在片場照顧大家」，更自豪說：「我常跟她聚餐，有一起去吃過龍蝦麵。」

奧卡菲娜曾因溫馨喜劇「別告訴她」拿下金球獎影后，而她不僅是演員，也是才華洋溢的饒舌歌手，「我從小就看楊紫瓊、梁朝偉的電影長大，可以跟他們合作，下戲後跟他們去吃飯，真的超幸福的。」她曾與楊紫瓊在（Crazy Rich Asians）合作，當時震懾於楊紫瓊的強大氣場，不敢跟她說話，後來楊紫瓊主動關心，才打破彼此的隔閡，「她私底下其實很瘋狂，也很自然。」

奧卡菲娜首度加入漫威，也很開心漫威願意讓她盡情搞笑，她有一場戲即興開黃腔，漫威也同意過關，將該段落剪進正片，她未來最期待見到的「復仇者聯盟」（ The Avengers）成員是「格魯特」（Groot），「格魯特只有一句台詞，超可愛，也超帥的。」

漫威 電影 復仇者聯盟

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