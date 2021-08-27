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黑豹2開拍 黑豹妹受傷送醫

記者陳建嘉／綜合報導
「黑豹妹」蕾蒂夏萊特拍「黑豹2」時，因打鬥戲而受傷，送醫後已無大礙。（圖：迪士尼提供）
「黑豹妹」蕾蒂夏萊特拍「黑豹2」時，因打鬥戲而受傷，送醫後已無大礙。（圖：迪士尼提供）

漫威大片「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）現正拍攝中，卻傳出「黑豹妹」蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）受傷送醫，美媒「Deadline」向漫威證實此事，但確認只是輕傷，不會影響拍攝進度，目前蕾蒂已回家休養，報導中還指出，蕾蒂是拍了一整晚的戲之後受傷，漫威也希望她早日歸隊。

「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）去年罹癌離世，外傳漫威原本想捧他成為漫威新一代的領袖，不料因他的驟逝，打亂所有布局。不過，漫威影業仍決定在沒有前集主角的狀況下，開拍「黑豹2」，只是從未表明，會怎麼交代查德威克的下落，漫威執行長凱文費吉（Kevin Feige）再三強調「不會以CG特效重現，也絕對尊重查德威克」，讓外界好奇，該片到底如何呈現。

而電影確實已於近期開拍，外界猜測可能由「黑豹妹」蕾蒂夏萊特接班哥哥，只是目前未有任何消息證實。演員除了蕾蒂之外，包括露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、安琪拉貝賽（Angela Bassett）以及達娜古瑞拉（Danai Gurira）等老班底，主要演員全數歸隊，新加入演員則有多明妮索恩（Dominique Thorne）飾演的天才發明家「鋼鐵心」（Ironheart）莉莉威廉斯（Riri Williams），該角在漫畫中是「鋼鐵人」（Iron Man）東尼史塔克（Tony Stark）的接班人，未來也有望為「復仇者聯盟」（The Avengers）打造先進武器。

漫威 復仇者聯盟 威廉

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