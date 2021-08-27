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漫威華人英雄劉思慕 向偶像梁朝偉告白

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
劉思慕很開心能成為漫威首位華人超級英雄。（圖：迪士尼提供）
劉思慕很開心能成為漫威首位華人超級英雄。（圖：迪士尼提供）

華裔加拿大男演員劉思慕因主演「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）獲得全球關注，日前接受本報系專訪，提到能與偶像梁朝偉合作，歷經好幾個月的拍攝期，讓他欣喜若狂，「他的眼睛非常深邃迷人，不用講話就能傳達千言萬語」，更心花怒放隔空告白「我願意追隨梁朝偉到天涯海角」。

劉思慕原本在加拿大成長，在西安大略大學攻讀會計系，原本是一名會計師，但因熱愛表演、武術，決定放下原本穩定的工作，投身好萊塢，而他早在學生時期，就愛上梁朝偉的所有電影，「我們會在拍片空檔聊天，我向他請教一些表演的訣竅，他也都會分享，他真的是非常了不起的演員」。

有一次，他得知梁朝偉非常熱愛刺激的戶外運動，「他喜歡衝浪、滑雪，還問我下次要不要一起運動，我當時心想，『我的天啊，梁朝偉耶，你要我做什麼，我都願意』！」為此，強烈推薦漫威影迷一定要去看「尚氣」，「我實在等不及讓全世界看到他的完美演出了」。

劉思慕不僅熱愛運動，私下也常在Instagram直播，拿著吉他自彈自唱，對於華語歌曲也略知一二，「我很喜歡周杰倫，我覺得『安靜』這首歌，很適合形容這部電影，這是一首很寂寞也很浪漫的歌，就像這對父子，明明針鋒相對，私底下卻又默默關心彼此。」最後還靦腆笑答「而這也是我最愛的歌曲之一」，現場還立刻獻唱兩三句。

「尚氣與十環傳奇」是漫威首部華人超級英雄電影，劇組找來成家班的外籍成員布拉德利艾倫（Brad Allan），擔任武術指導，雖然要在片中踢腿、揮拳，挑戰各種高難度動作，即便叫苦連天，但是劉思慕拍戲時都超級興奮，只因從未想過自己能拍一部功夫電影，向傑出的前輩們看齊，「這絕對是大家從未看過的超級英雄電影，我也很期待未來，能與其他復仇者聯盟成員見面，相信你們一定會喜歡。」

劉思慕大讚同演「尚氣」的偶像梁朝偉，「他那一雙電眼深邃而且迷人」。（取材自推特）
劉思慕大讚同演「尚氣」的偶像梁朝偉，「他那一雙電眼深邃而且迷人」。（取材自推特）

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