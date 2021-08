漫威華人英雄劉思慕 向偶像梁朝偉告白

劉思慕很開心能成為漫威首位華人超級英雄。(圖:迪士尼提供)

華裔加拿大 男演員劉思慕因主演「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)獲得全球關注,日前接受本報系專訪,提到能與偶像梁朝偉合作,歷經好幾個月的拍攝期,讓他欣喜若狂,「他的眼睛非常深邃迷人,不用講話就能傳達千言萬語」,更心花怒放隔空告白「我願意追隨梁朝偉到天涯海角」。

劉思慕原本在加拿大成長,在西安大略大學攻讀會計系,原本是一名會計師,但因熱愛表演、武術,決定放下原本穩定的工作,投身好萊塢,而他早在學生時期,就愛上梁朝偉的所有電影 ,「我們會在拍片空檔聊天,我向他請教一些表演的訣竅,他也都會分享,他真的是非常了不起的演員」。

有一次,他得知梁朝偉非常熱愛刺激的戶外運動,「他喜歡衝浪、滑雪,還問我下次要不要一起運動,我當時心想,『我的天啊,梁朝偉耶,你要我做什麼,我都願意』!」為此,強烈推薦漫威 影迷一定要去看「尚氣」,「我實在等不及讓全世界看到他的完美演出了」。

劉思慕不僅熱愛運動,私下也常在Instagram直播,拿著吉他自彈自唱,對於華語歌曲也略知一二,「我很喜歡周杰倫,我覺得『安靜』這首歌,很適合形容這部電影,這是一首很寂寞也很浪漫的歌,就像這對父子,明明針鋒相對,私底下卻又默默關心彼此。」最後還靦腆笑答「而這也是我最愛的歌曲之一」,現場還立刻獻唱兩三句。

「尚氣與十環傳奇」是漫威首部華人超級英雄電影,劇組找來成家班的外籍成員布拉德利艾倫(Brad Allan),擔任武術指導,雖然要在片中踢腿、揮拳,挑戰各種高難度動作,即便叫苦連天,但是劉思慕拍戲時都超級興奮,只因從未想過自己能拍一部功夫電影,向傑出的前輩們看齊,「這絕對是大家從未看過的超級英雄電影,我也很期待未來,能與其他復仇者聯盟成員見面,相信你們一定會喜歡。」