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芮妮齊薇格終結單身 認愛小10歲新歡 合照還揪電燈泡

娛樂新聞組╱綜合報導
芮妮齊薇格（右）與安東尼安斯特德（中）難得放閃，不過還是卡了一位主持人克莉絲蒂李（左）。（取材自Instagram）
芮妮齊薇格（右）與安東尼安斯特德（中）難得放閃，不過還是卡了一位主持人克莉絲蒂李（左）。（取材自Instagram）

以「BJ單身日記」（Bridget Jones's Diary）走紅的奧斯卡影后芮妮齊薇格（Renee Zellweger）終於有了新戀情，對象是小她10歲的電視節目主持人安東尼安斯特德（Ant Anstead）。兩人因為合作實境節目「開車出遊：A咖報恩計畫」（Celebrity IOU : Joyride）認識，整個8月都在頻繁約會，現在終於大方公開合照了。

鏡周刊報導，來自英國、現年42歲的安東尼安斯特德，是玩車、改車專業戶，過去主持的節目都跟汽車有關，有過兩段婚姻，今年才恢復單身，還是個單親爸爸。而52歲的芮妮齊薇格，去年才拿下奧斯卡最佳女主角，展現了她蟄伏影壇多時，實力依舊。

「開車出遊：A咖報恩計畫」由2位主持人，每集與不同的明星來賓搭檔，一起改車、送給想要報答的人。芮妮齊薇格上節目是希望改造2輛汽車，送給她在2000年因漸凍症離世的前經紀人南西（Nancy Rider）2位兄弟。芮妮記得當時2兄弟都忙於照顧生病的南西、往往把自身的需求放一邊，因此想趁機送2輛車給他們。

報導指出，不過從錄影以來，安東尼安斯特德就常與芮妮一起出雙入對，8月時更頻頻一起出現。有趣的是，狗仔隊頻頻拍到兩人到處約會的照片，但安東也從來沒有公開過兩人錄製節目的合影照片，直到這一集終於要播出了，才在Instagram公開兩人的合影。只不過除了他們以外，還有另外一位主持人克莉絲蒂李（Cristy Lee）充當電燈泡，算是符合芮妮的低調放閃風格。

過去芮妮齊薇格曾與金凱瑞（Jim Carrey）、喬治克隆尼（George Clooney）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）等人傳過緋聞。2005年與鄉村歌手肯尼薛士尼（Kenny Chesney）閃電結婚，又閃電離婚。2012年與布萊豪爾二世交往，但對方都吃她的、用她的、住她的，甚至要給前妻的贍養費也算在她頭上。希望這回芮妮終於不用再寫落落長的單身日記了。

奧斯卡 汽車 英國

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