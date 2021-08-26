我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

滾石樂團鼓手查理華茲辭世 享壽80歲

 娛樂新聞組╱綜合報導
滾石樂團鼓手查理華茲80歲辭世。（路透）
滾石樂團鼓手查理華茲80歲辭世。（路透）

傳奇搖滾樂團「滾石」（The Rolling Stones）鼓手查理華茲（Charlie Watts）日前辭世，享壽80，他被公認為滾石最酷的團員之一，熱愛爵士，穿著時髦。3周前，他才因為健康因素，退出滾石即將舉辦的美國巡演。

路透與英國廣播公司報導，查理華茲的發言人在聲明中說：「我們滿懷悲傷，宣布大家喜愛的查理華茲死訊。他在倫敦一間醫院安詳離世，家人隨侍在側。」

滾石是第一批打入美國市場的英國樂團之一，也是1960年代倫敦的象徵，米克傑格（Mick Jagger）、凱斯李查茲（Keith Richards）、羅尼伍德（Ronnie Wood）、比爾懷曼（Bill Wyman）和查理華茲聯手打造無數暢銷作品，全球巡演收入高達數百萬英鎊，更是創下紀錄。

查理華茲死訊傳出後，包括傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）、披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）都表示哀悼。

艾爾頓強推文說：「查理華茲是最頂級的鼓手。」保羅麥卡尼則說：「我知道他病了，但不知道他病這麼重…對他們真的是重大打擊，因為查理是搖滾人，也是位了不起的鼓手。」

美國 倫敦 英國

上一則

「少女八家將」戲殺青爆欠薪 龍劭華等人片酬飛了

下一則

寧靜自曝曾抑鬱 20歲就立遺囑

延伸閱讀

採牡蠣染食肉弧菌 知名漁夫過世

採牡蠣染食肉弧菌 知名漁夫過世
英國滾石樂隊傳奇鼓手 80歲逝世

英國滾石樂隊傳奇鼓手 80歲逝世
「魔女的條件」演菜菜子嚴父 辻萬長77歲癌逝

「魔女的條件」演菜菜子嚴父 辻萬長77歲癌逝
上個月才宣布罹癌 「魔女的條件」資深男星病逝

上個月才宣布罹癌 「魔女的條件」資深男星病逝

熱門新聞

鄭欣宜。 (取材自Instagram)

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

2021-08-19 02:43
徐懷鈺(前排左四)的模樣讓很多粉絲認不出來。圖／摘自IG

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

2021-08-23 12:40
布魯克雪德絲（右二）和丈夫、小女兒（左一）一起送大女兒（左二）去上大學。圖／摘自IG

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

2021-08-23 14:57
有網友曬出了霍尊和媽媽的婚紗照。（取材自微博）

霍尊與媽媽親子照曝光 親密餵食、躺大腿如「婚紗照」

2021-08-17 02:26
吳亦凡正式被逮捕，日前有更勁爆的傳聞出現，指出他已經結婚生子。（取材自微博）

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？

2021-08-19 22:07
鄭爽30歲生日，據傳過得冷冷清清。（取材自微博）

鄭爽30歲生日冷清 圈內僅一人發祝福

2021-08-23 02:27

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」