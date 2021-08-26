滾石樂團鼓手查理華茲辭世 享壽80歲

滾石樂團鼓手查理華茲80歲辭世。（路透）

傳奇搖滾樂團「滾石」（The Rolling Stones）鼓手查理華茲（Charlie Watts）日前辭世，享壽80，他被公認為滾石最酷的團員之一，熱愛爵士，穿著時髦。3周前，他才因為健康因素，退出滾石即將舉辦的美國 巡演。

路透與英國 廣播公司報導，查理華茲的發言人在聲明中說：「我們滿懷悲傷，宣布大家喜愛的查理華茲死訊。他在倫敦 一間醫院安詳離世，家人隨侍在側。」

滾石是第一批打入美國市場的英國樂團之一，也是1960年代倫敦的象徵，米克傑格（Mick Jagger）、凱斯李查茲（Keith Richards）、羅尼伍德（Ronnie Wood）、比爾懷曼（Bill Wyman）和查理華茲聯手打造無數暢銷作品，全球巡演收入高達數百萬英鎊，更是創下紀錄。

查理華茲死訊傳出後，包括傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）、披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）都表示哀悼。

艾爾頓強推文說：「查理華茲是最頂級的鼓手。」保羅麥卡尼則說：「我知道他病了，但不知道他病這麼重…對他們真的是重大打擊，因為查理是搖滾人，也是位了不起的鼓手。」