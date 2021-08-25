「女巫」挺「黑寡婦」恐招禍？粉絲憂提早被賜死

伊莉莎白歐森聲援思嘉莉約翰森，粉絲擔心她在漫威英雄片中「緋紅女巫」一角會被提前賜死。(取材自IMDb)

「黑寡婦」思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)因為美國上映方式改變、控告發行該片的迪士尼 違約，鬧得沸沸揚揚。好萊塢群星包括漫威 英雄片的其他演員沒人出面聲援，只有「緋紅女巫」伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)盛讚她很強悍、做得很好，粉絲卻因此擔心在漫威英雄片中「緋紅女巫」一角會被賜死、提前退場？

迪士尼是近年來最賺錢的大型電影公司之一，藝人多半不會選擇槓上，思嘉莉卻堅持他們應該照合約只讓「黑寡婦」(Black Widow)在全美戲院獨家上映，不該讓Disney+同步上架，導致她的分紅大幅縮水。迪士尼則反嗆她貪得無厭，以雙方勢同水火的程度，未來要再攜手似乎短期內不太可能。

不過思嘉莉在漫威英雄系列影片的戲分已經結束，也不怕跟迪士尼法庭對決，然而伊莉莎白歐森扮演的「緋紅女巫」還要在「奇異博士2」(Doctor Strange 2)登場，現在就敢替思嘉莉講話，除非她心理有數不太會再有機會合作，那麼「緋紅女巫」片子中的下場，恐怕就不容樂觀。

眼看一堆粉絲在社群網站 上發文表示伊莉莎白歐森從此要被迪士尼列進黑名單，有人提醒，伊莉莎白的合約是跟漫威簽的、並非迪士尼，就如思嘉莉到現在也沒跟主導漫威影視的凱文費吉(Kevin Feige)鬧翻，大家可先不用腦補太多。