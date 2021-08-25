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「女巫」挺「黑寡婦」恐招禍？粉絲憂提早被賜死

記者蘇詠智╱綜合報導
伊莉莎白歐森聲援思嘉莉約翰森，粉絲擔心她在漫威英雄片中「緋紅女巫」一角會被提前賜死。(取材自IMDb)
伊莉莎白歐森聲援思嘉莉約翰森，粉絲擔心她在漫威英雄片中「緋紅女巫」一角會被提前賜死。(取材自IMDb)

「黑寡婦」思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)因為美國上映方式改變、控告發行該片的迪士尼違約，鬧得沸沸揚揚。好萊塢群星包括漫威英雄片的其他演員沒人出面聲援，只有「緋紅女巫」伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)盛讚她很強悍、做得很好，粉絲卻因此擔心在漫威英雄片中「緋紅女巫」一角會被賜死、提前退場？

迪士尼是近年來最賺錢的大型電影公司之一，藝人多半不會選擇槓上，思嘉莉卻堅持他們應該照合約只讓「黑寡婦」(Black Widow)在全美戲院獨家上映，不該讓Disney+同步上架，導致她的分紅大幅縮水。迪士尼則反嗆她貪得無厭，以雙方勢同水火的程度，未來要再攜手似乎短期內不太可能。

不過思嘉莉在漫威英雄系列影片的戲分已經結束，也不怕跟迪士尼法庭對決，然而伊莉莎白歐森扮演的「緋紅女巫」還要在「奇異博士2」(Doctor Strange 2)登場，現在就敢替思嘉莉講話，除非她心理有數不太會再有機會合作，那麼「緋紅女巫」片子中的下場，恐怕就不容樂觀。

眼看一堆粉絲在社群網站上發文表示伊莉莎白歐森從此要被迪士尼列進黑名單，有人提醒，伊莉莎白的合約是跟漫威簽的、並非迪士尼，就如思嘉莉到現在也沒跟主導漫威影視的凱文費吉(Kevin Feige)鬧翻，大家可先不用腦補太多。

思嘉莉約翰森控訴迪士尼違約，引起軒然大波。(取材自IMDb)
思嘉莉約翰森控訴迪士尼違約，引起軒然大波。(取材自IMDb)

迪士尼 漫威 社群網站

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