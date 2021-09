被咬感染、砍頭會死...近代活屍片設定 從他開始

1968年《活死人之夜》劇照。(取材自IMDb)

今年,柴克史奈德(Zack Snyder)執導並參與編劇的電影 《活屍大軍》(Army of the Dead)與《柴克史奈德版正義聯盟》(Zack Snyder's Justice League)幾乎同時上映,雖然前者熱度遠不如後者,但前者才是他的「初心」。

2003年,柴克史奈德的《活人生吃》(Dawn of the Dead)翻拍自1978年同名恐怖片經典(中文片名譯作《生人勿近》或《活死人黎明》)作為自己導演 生涯的起點,《活人生吃》體現了他對經典的傳承,也有導演個人的趣味和創新。

那麼,吸引他翻拍的經典作品《生人勿近》是誰的作品呢?是2017年過世的好萊塢近代喪屍片鼻祖、導演喬治·A·羅梅羅(George A. Romero)。

雖然1932年維克多哈普林(Victor Halperin)導演的《白魔鬼》(White Zombie)被認為是第一部喪屍電影,裡面出現了海地巫毒術操控的殭屍,但裡面的喪屍比較類似德古拉故事中的吸血鬼形象。現在我們熟悉的「喪屍」概念大部分都是由羅梅羅透過他第一部電影《活死人之夜》(Night of the Living Dead)及之後若干部電影奠定的。

好萊塢近代喪屍片鼻祖、導演喬治·A·羅梅羅(中)2005年在一場活動中被扮演活屍的演員圍繞。(Getty Images) 柴克史奈德執導的《活屍大軍》與《柴克史奈德版正義聯盟》都在今年上檔。(Getty Images)

電影中一開始主角芭芭拉(Barbra)和哥哥遭到了喪屍的襲擊,受傷的哥哥感染了病毒成了喪屍的一員,芭芭拉則逃進了一間民宅內,在那裡,她和同樣在此躲避喪屍的眾人開始了抵禦活死人之路。電影中已經體現出了現在很多喪屍電影中喪屍的特點。比如行動遲緩、吃人肉、沒有思考能力(唯一想著的就是吃)、被咬的人類會變成喪屍、爆頭後會死等。其中,喜食人肉的設定靈感來自於李察麥森(Richard Matheson)的小說 《我是傳奇》(I Am Legend)。

柴克史奈德首部執導的電影是2004年上映的《活人生吃》。(取材自IMDb) 《活屍大軍》電影海報。(取材自IMDb)

之後的《生人勿近》、《生人末日》(Day of the Dead )和《活死人之夜》一同,構成了羅梅羅的「喪屍三部曲」。如今的喪屍片雖然仍會遵循經典的部分設定,但已經有了很多創新。比如喪屍移動速度的增加,使得電影的刺激程度也起了變化。某些作品中的喪屍會說話,乃至有部分意識的設定則讓恐怖氣氛更強。還有的創作者把恐怖片拍出了喜劇感,比如2017年的日本電影《一屍到底》(One Cut of the Dead)既恐怖又好笑。

羅梅羅的喪屍作品除了影響很多電影,也影響了殭屍遊戲的製作,而殭屍遊戲又進一步促進了電影發展,比如《惡靈古堡》(Resident Evil)遊戲改編的一系列電影。

