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被咬感染、砍頭會死...近代活屍片設定 從他開始

娛樂新聞組
1968年《活死人之夜》劇照。（取材自IMDb）
1968年《活死人之夜》劇照。（取材自IMDb）

今年，柴克史奈德（Zack Snyder）執導並參與編劇的電影《活屍大軍》（Army of the Dead）與《柴克史奈德版正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）幾乎同時上映，雖然前者熱度遠不如後者，但前者才是他的「初心」。

2003年，柴克史奈德的《活人生吃》（Dawn of the Dead）翻拍自1978年同名恐怖片經典（中文片名譯作《生人勿近》或《活死人黎明》）作為自己導演生涯的起點，《活人生吃》體現了他對經典的傳承，也有導演個人的趣味和創新。

那麼，吸引他翻拍的經典作品《生人勿近》是誰的作品呢？是2017年過世的好萊塢近代喪屍片鼻祖、導演喬治·A·羅梅羅（George A. Romero）。

雖然1932年維克多哈普林（Victor Halperin）導演的《白魔鬼》（White Zombie）被認為是第一部喪屍電影，裡面出現了海地巫毒術操控的殭屍，但裡面的喪屍比較類似德古拉故事中的吸血鬼形象。現在我們熟悉的「喪屍」概念大部分都是由羅梅羅透過他第一部電影《活死人之夜》（Night of the Living Dead）及之後若干部電影奠定的。

好萊塢近代喪屍片鼻祖、導演喬治·A·羅梅羅（中）2005年在一場活動中被扮演活屍...
好萊塢近代喪屍片鼻祖、導演喬治·A·羅梅羅（中）2005年在一場活動中被扮演活屍的演員圍繞。（Getty Images）
柴克史奈德執導的《活屍大軍》與《柴克史奈德版正義聯盟》都在今年上檔。（Getty...
柴克史奈德執導的《活屍大軍》與《柴克史奈德版正義聯盟》都在今年上檔。（Getty Images）

電影中一開始主角芭芭拉（Barbra）和哥哥遭到了喪屍的襲擊，受傷的哥哥感染了病毒成了喪屍的一員，芭芭拉則逃進了一間民宅內，在那裡，她和同樣在此躲避喪屍的眾人開始了抵禦活死人之路。電影中已經體現出了現在很多喪屍電影中喪屍的特點。比如行動遲緩、吃人肉、沒有思考能力（唯一想著的就是吃）、被咬的人類會變成喪屍、爆頭後會死等。其中，喜食人肉的設定靈感來自於李察麥森（Richard Matheson）的小說《我是傳奇》（I Am Legend）。

柴克史奈德首部執導的電影是2004年上映的《活人生吃》。（取材自IMDb）
柴克史奈德首部執導的電影是2004年上映的《活人生吃》。（取材自IMDb）
《活屍大軍》電影海報。（取材自IMDb）
《活屍大軍》電影海報。（取材自IMDb）

之後的《生人勿近》、《生人末日》（Day of the Dead ）和《活死人之夜》一同，構成了羅梅羅的「喪屍三部曲」。如今的喪屍片雖然仍會遵循經典的部分設定，但已經有了很多創新。比如喪屍移動速度的增加，使得電影的刺激程度也起了變化。某些作品中的喪屍會說話，乃至有部分意識的設定則讓恐怖氣氛更強。還有的創作者把恐怖片拍出了喜劇感，比如2017年的日本電影《一屍到底》（One Cut of the Dead）既恐怖又好笑。

羅梅羅的喪屍作品除了影響很多電影，也影響了殭屍遊戲的製作，而殭屍遊戲又進一步促進了電影發展，比如《惡靈古堡》（Resident Evil）遊戲改編的一系列電影。

（取材自新京報）

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