蝙蝠俠最新漫畫 羅賓出櫃了

DC漫畫《蝙蝠俠:都市傳奇》早前出刊的連載中,羅賓意識到自己對同性朋友伯納德有浪漫的情愫,並在新一期漫畫中接受了自己同性的情感。(取材自推特)

DC漫畫在《蝙蝠俠:都市傳奇》(Batman: Urban Legends 2021)前陣子出刊的連載中,終於讓蝙蝠俠(Batman)最信賴的夥伴羅賓(Robin)說出心底話,正式宣告羅賓「出櫃」,成為LGBTQ +社群的一員。

第三代「羅賓」提姆德雷克(Tim Drake)在今年初出版的《蝙蝠俠:都市傳奇》前幾集中,接受了男性友人的約會邀約。而最新一集的最末頁,則直截了當的畫出,德雷克登門拜訪好友伯納德(Bernard)的家;只見德雷克略顯害羞、支支吾吾地難以啟齒,伯納德見狀似乎心有靈犀,主動徵詢是否願意和他約會。德雷克一聽,雙眼發亮,接著靦腆地答應。

漫畫作家梅根菲茨馬丁(Meghan Fitzmartin)接受電子遊戲網站Polygon訪問時表示:「選擇在這集讓德雷克出櫃,因為這就是德雷克。我非常喜歡德雷克這個角色,當我反覆翻讀的時候,我希望盡可能地為羅賓伸張正義,因此覺得,這件事情顯然必須由德雷克親自說出來。」

自從第一代「羅賓」迪克格雷森(Dick Grayson)在1940年代首次在漫畫中亮相以來,全球漫畫迷長期以來一直把蝙蝠俠的忠實夥伴羅賓,視為潛在的「酷兒」(queer)角色。

美國 文化評論員韋爾登(Glen Weldon)2016年曾撰文投稿網路雜誌「石板」(Slate),引述並改寫他在《超級英雄是這樣煉成的:蝙蝠俠崛起與進擊的宅文化》(The Caped Crusade: Batman and the Rise of Nerd Culture Hardcover)一書中的觀察,提出許多令漫畫迷眼睛為之一亮的觀點與例子,推測羅賓的LGBTQ+性傾向。

西班牙同志遊行路線附近,出現蝙蝠俠與超人接吻的海報。(Getty Images)

蝙蝠俠與女上床 羅賓會吃醋

韋爾登舉例表示,蝙蝠俠和羅賓曾赤裸地趴躺或坐在相距不遠的兩張床上,僅以長條毛巾遮蔽重點部位。此外,蝙蝠俠和羅賓也曾穿著睡衣,在同一張床上醒來。韋爾登說,更明顯的是,當蝙蝠俠與女性享受魚水之歡時,羅賓會「握起嫉妒的拳頭」。

前蝙蝠俠漫畫家莫里森(Grant Morrison)甚至曾經告訴《花花公子》(Playboy)雜誌表示,「蝙蝠俠這個角色早已內建了同性戀 (gayness)性傾向。」

過去數十年來,全球各地的漫畫迷此起彼落地呼籲DC及漫畫家公開關於羅賓的LGBTQ+內容,但是蝙蝠俠麻吉的性取向在此之前從未被公開陳述。更撲朔迷離的是,從德雷克到新加入的第五代「羅賓」達米安韋恩(Damian Wayne),每一代的羅賓都曾在漫畫中與多名女性發展親密關係。

菲茨馬丁受訪時表示,德雷克版本的羅賓新戀情,並不會抹去蝙蝠俠迄今唯一的女羅賓,也就是第四代「羅賓」史蒂芬妮布朗(Stephanie Brown)的形象。

菲茨馬丁說:「我希望性傾向,是向事實致敬的旅程。提姆德雷克還在尋找自己的階段,我不認為他有辦法坦然地說出這一切,至少時機尚未成熟。」

就目前的故事進展而言,德雷克和伯納德的關係在下一期的《蝙蝠俠:都市傳奇》情節中有許多發展的可能性。

德雷克與伯納德也加入了DC宇宙(DC Universe)中愈來愈多的LGBTQ+角色之列,包括女版蝙蝠俠「凱特凱恩」(Kate Kane)、在近期漫畫中為朋友毒藤女(Poison Ivy)拋棄小丑(Joker)的小丑女哈莉奎茵(Harley Quinn),以及2017年首次在蝙蝠俠連載漫畫中亮相的變性科學家維多利亞十月(Victoria October)等。

DC宇宙的組成愈來愈多元,圖為Javicia Leslie飾演的女版蝙蝠俠。(取材自IMDb)

在嘲諷美國軍方政策方面,漫畫中的凱特凱恩曾經因為與另一名女性的親密關係,而遭受美軍「不問,不說」(Don’t ask, don’t tell)的過時政策懲處。前總統柯林頓提出「不問,不說」政策,表明軍方不支持同性戀,但也不會主動詢問軍人的性傾向,且不得在未掌握充足證據的前題之下,調查軍人的性取向;這項政策已經在2010年廢除,允許LGBTQ+人士在武裝部隊中服役。

美國「漫畫規範管理局」(Comics Code Authority)1954年成立後,在1960年代到1990年代期間,禁止美國主流漫畫內容提及同性戀,只能包含有關LGBTQ+角色性傾向,或是攸關性別認同的「微妙暗示」。

隨著時代演進和社會氛圍改變,英雄漫畫世界兩大巨頭DC漫畫與漫威(Marvel)近年除了新增種族多元角色之外,也將更多的LGBTQ+角色融入故事中,且經常不約而同在同志驕傲月(Pride Month)推出特別版的選集漫畫。

全國公共廣播電台(National Public Radio)評論員維爾登(Glen Weldon)表示,漫畫作品的角色發展趨勢並不令人訝異,且是令人樂見的進程。

《蝙蝠俠與羅賓》(Batman & Robin)1997年電影海報。(取材自IMDb) 1995年的《蝙蝠俠3》(Batman Forever)電影海報。(取材自IMDb)

維爾登表示,「新的連載獲得廣大正面迴響,整個章節都致力公開蝙蝠俠與羅賓的潛在酷兒關係。無論是在1995年的《蝙蝠俠3》(Batman Forever)電影、1997年的電影《蝙蝠俠與羅賓》(Batman & Robin),還是最新的影視娛樂系列作品,導演喬伊舒馬克(Joel Schumacher)多次致力將酷兒議題融入作品之中。」

對於DC漫畫終於正式讓羅賓出櫃,維爾登寫道,「我們等了這麼多年,羅賓終於勇敢出櫃了。」