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蝙蝠俠最新漫畫 羅賓出櫃了

文／陳韻涵
DC漫畫《蝙蝠俠：都市傳奇》早前出刊的連載中，羅賓意識到自己對同性朋友伯納德有浪漫的情愫，並在新一期漫畫中接受了自己同性的情感。（取材自推特）
DC漫畫《蝙蝠俠：都市傳奇》早前出刊的連載中，羅賓意識到自己對同性朋友伯納德有浪漫的情愫，並在新一期漫畫中接受了自己同性的情感。（取材自推特）

DC漫畫在《蝙蝠俠：都市傳奇》（Batman: Urban Legends 2021）前陣子出刊的連載中，終於讓蝙蝠俠（Batman）最信賴的夥伴羅賓（Robin）說出心底話，正式宣告羅賓「出櫃」，成為LGBTQ+社群的一員。

第三代「羅賓」提姆德雷克（Tim Drake）在今年初出版的《蝙蝠俠：都市傳奇》前幾集中，接受了男性友人的約會邀約。而最新一集的最末頁，則直截了當的畫出，德雷克登門拜訪好友伯納德（Bernard）的家；只見德雷克略顯害羞、支支吾吾地難以啟齒，伯納德見狀似乎心有靈犀，主動徵詢是否願意和他約會。德雷克一聽，雙眼發亮，接著靦腆地答應。

漫畫作家梅根菲茨馬丁（Meghan Fitzmartin）接受電子遊戲網站Polygon訪問時表示：「選擇在這集讓德雷克出櫃，因為這就是德雷克。我非常喜歡德雷克這個角色，當我反覆翻讀的時候，我希望盡可能地為羅賓伸張正義，因此覺得，這件事情顯然必須由德雷克親自說出來。」

自從第一代「羅賓」迪克格雷森（Dick Grayson）在1940年代首次在漫畫中亮相以來，全球漫畫迷長期以來一直把蝙蝠俠的忠實夥伴羅賓，視為潛在的「酷兒」（queer）角色。

美國文化評論員韋爾登（Glen Weldon）2016年曾撰文投稿網路雜誌「石板」（Slate），引述並改寫他在《超級英雄是這樣煉成的：蝙蝠俠崛起與進擊的宅文化》（The Caped Crusade: Batman and the Rise of Nerd Culture Hardcover）一書中的觀察，提出許多令漫畫迷眼睛為之一亮的觀點與例子，推測羅賓的LGBTQ+性傾向。

西班牙同志遊行路線附近，出現蝙蝠俠與超人接吻的海報。（Getty Images）
西班牙同志遊行路線附近，出現蝙蝠俠與超人接吻的海報。（Getty Images）

蝙蝠俠與女上床 羅賓會吃醋

韋爾登舉例表示，蝙蝠俠和羅賓曾赤裸地趴躺或坐在相距不遠的兩張床上，僅以長條毛巾遮蔽重點部位。此外，蝙蝠俠和羅賓也曾穿著睡衣，在同一張床上醒來。韋爾登說，更明顯的是，當蝙蝠俠與女性享受魚水之歡時，羅賓會「握起嫉妒的拳頭」。

前蝙蝠俠漫畫家莫里森（Grant Morrison）甚至曾經告訴《花花公子》（Playboy）雜誌表示，「蝙蝠俠這個角色早已內建了同性戀（gayness）性傾向。」

過去數十年來，全球各地的漫畫迷此起彼落地呼籲DC及漫畫家公開關於羅賓的LGBTQ+內容，但是蝙蝠俠麻吉的性取向在此之前從未被公開陳述。更撲朔迷離的是，從德雷克到新加入的第五代「羅賓」達米安韋恩（Damian Wayne），每一代的羅賓都曾在漫畫中與多名女性發展親密關係。

菲茨馬丁受訪時表示，德雷克版本的羅賓新戀情，並不會抹去蝙蝠俠迄今唯一的女羅賓，也就是第四代「羅賓」史蒂芬妮布朗（Stephanie Brown）的形象。

菲茨馬丁說：「我希望性傾向，是向事實致敬的旅程。提姆德雷克還在尋找自己的階段，我不認為他有辦法坦然地說出這一切，至少時機尚未成熟。」

就目前的故事進展而言，德雷克和伯納德的關係在下一期的《蝙蝠俠：都市傳奇》情節中有許多發展的可能性。

德雷克與伯納德也加入了DC宇宙（DC Universe）中愈來愈多的LGBTQ+角色之列，包括女版蝙蝠俠「凱特凱恩」（Kate Kane）、在近期漫畫中為朋友毒藤女（Poison Ivy）拋棄小丑（Joker）的小丑女哈莉奎茵（Harley Quinn），以及2017年首次在蝙蝠俠連載漫畫中亮相的變性科學家維多利亞十月（Victoria October）等。

DC宇宙的組成愈來愈多元，圖為Javicia Leslie飾演的女版蝙蝠俠。（取...
DC宇宙的組成愈來愈多元，圖為Javicia Leslie飾演的女版蝙蝠俠。（取材自IMDb）

在嘲諷美國軍方政策方面，漫畫中的凱特凱恩曾經因為與另一名女性的親密關係，而遭受美軍「不問，不說」（Don’t ask, don’t tell）的過時政策懲處。前總統柯林頓提出「不問，不說」政策，表明軍方不支持同性戀，但也不會主動詢問軍人的性傾向，且不得在未掌握充足證據的前題之下，調查軍人的性取向；這項政策已經在2010年廢除，允許LGBTQ+人士在武裝部隊中服役。

美國「漫畫規範管理局」（Comics Code Authority）1954年成立後，在1960年代到1990年代期間，禁止美國主流漫畫內容提及同性戀，只能包含有關LGBTQ+角色性傾向，或是攸關性別認同的「微妙暗示」。

隨著時代演進和社會氛圍改變，英雄漫畫世界兩大巨頭DC漫畫與漫威（Marvel）近年除了新增種族多元角色之外，也將更多的LGBTQ+角色融入故事中，且經常不約而同在同志驕傲月（Pride Month）推出特別版的選集漫畫。

全國公共廣播電台（National Public Radio）評論員維爾登（Glen Weldon）表示，漫畫作品的角色發展趨勢並不令人訝異，且是令人樂見的進程。

《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）1997年電影海報。（取材自IM...
《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）1997年電影海報。（取材自IMDb）
1995年的《蝙蝠俠3》（Batman Forever）電影海報。（取材自IMD...
1995年的《蝙蝠俠3》（Batman Forever）電影海報。（取材自IMDb）

維爾登表示，「新的連載獲得廣大正面迴響，整個章節都致力公開蝙蝠俠與羅賓的潛在酷兒關係。無論是在1995年的《蝙蝠俠3》（Batman Forever）電影、1997年的電影《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin），還是最新的影視娛樂系列作品，導演喬伊舒馬克（Joel Schumacher）多次致力將酷兒議題融入作品之中。」

對於DC漫畫終於正式讓羅賓出櫃，維爾登寫道，「我們等了這麼多年，羅賓終於勇敢出櫃了。」

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