《自殺突擊隊：集結》DC靠血腥狂歡拚漫威

華納兄弟近期推出主打狂艷風格的DC系列《自殺突擊隊：集結》，圖為電影海報。（取材自IMDb）

《自殺突擊隊：集結》（The Suicide Squad）這部隸屬於DC體系的超級英雄電影早前在美國 院線上映，但因為疫情原因，也同步在HBO MAX串流上播出。

隨著全球又一波新病毒肆虐，無論電影院 老闆們如何叫苦不迭或抗議，這種「院線+串流平台」的播放形式，仍在繼續摧殘著「去電影院看大片」的傳統電影工業。因此，《自殺突擊隊：集結》也和《黑寡婦》（Black Widow）一樣，沒有特別大的宣傳陣仗，也沒達到「為電影造勢，轟動救市」的效果。

從影片口碑來看，《自殺突擊隊：集結》爛番茄指數達91分，這恐怕是近期最好的超級英雄電影了，甚至明年也不一定能等來更好的——疫情之下各類電影製作紛紛推遲，畢竟誰也不知道電影院什麼時候能再度迎來滿座客流。

平心而論，所謂「超級英雄電影」的稱號，只是前幾年電影工業還如日中天之時，製作公司為了吸引影迷入場，給旗下作品冠以的某種「連續性宣傳標籤」。

即使每部超級英雄電影都改編自美國漫畫，但隨著不同主題趣味、製作規模和方式，追求的藝術效果早就千差萬別。2019年還誕生了《小丑》（Joker，右圖，取材自IMDb）這樣極具藝術感的影片，甚至還拿下威尼斯金獅獎。

而《自殺突擊隊：集結》也可視作風格趣味上的一次特別嘗試，如同電影公司前期宣傳稿所言，可能是有史以來「投資最大的R級片」，因為片中出現了大量血腥暴力場面，美國17歲以下觀眾必須由父母監護人陪著才能入場觀看。

除了《小丑》，近年華納兄弟公司的DC系列電影，口碑皆不如意。而造就這次《自殺突擊隊：集結》風格特殊的原因，則是製作公司在電影文化和歷史現實等多方面博弈的結果。

製作方華納兄弟公司握有DC漫畫的版權，十年前推出諾蘭（Christopher Nolan）導演 版本的《蝙蝠俠》（Batman）三部曲時在票房與口碑上還算相對成功，但比起競爭對手、迪士尼旗下的漫威《復仇者聯盟》（The Avengers）在商業上獲得的更大收益，華納兄弟也相當急切想推出了自己的「正義聯盟」，並同時開啟了「自殺突擊隊」這些副產品英雄的嘗試。

然而相比迪士尼，華納兄弟是個老牌的「風格暗黑」的電影公司，早年他們擅長拍黑幫片，近年的大作是《哈利波特》（Harry Potter）系列，導致旗下「超級英雄」氣質定位一直不太明朗。

2019年上映的《小丑》獲得威尼斯金獅獎。（取材自IMDb）

轉變風格 導演最關鍵

幾年前華納兄弟押寶柴克史奈德（Zack Snyder）導演，雖然視覺上還算有大片氣質，但劇情一直都沉悶得不太有趣。而柴克史奈德家庭的變故、雙方創作方向上的分歧，導致這些超級英雄片一再修改延期，公映後的口碑卻還是一言難盡。甚至今年初《柴克史奈德版正義聯盟》（Zack Snyder’s Justice League）推出後，4小時是否太冗長還引發了影迷的一波口水仗。

華納兄弟走過這幾年彎路之後，終於決定不要瞎琢磨培養「嫡係人材」，選擇直接挖角漫威成功的導演詹姆斯岡恩（James Gunn），於是，誕生了這部全新的《自殺突擊隊：集結》。

詹姆斯岡恩此前為漫威執導前兩集的《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy），兩部作品充滿不太正經的美式幽默，觀眾也非常買帳。看上去青春搞怪的詹姆斯岡恩其實已經55歲了，導演保持年輕的心態，也是讓影片風格明快的重要因素。

《自殺突擊隊：集結》導演詹姆斯岡恩（左）在片場與飾演「小丑女」的瑪格羅比（右）討論。（取材自IMDb） 《星際異攻隊》海報。（取材自IMDb）

擅長暗黑風格的電影公司，迎來一位風格明快的導演，初次合作給予他充分的信任。詹姆斯岡恩也沒綁手綁腳，更加解放了自己的獨特風格，把《自殺突擊隊：集結》拍得比《星際異攻隊》更具想像力和衝擊感。

然而華納兄弟公司前期宣傳上還是有些猶豫，雖然前一部《自殺突擊隊》（又名《自殺小隊》，2016）影迷口碑平平，但畢竟商業上也沒虧本，不便名正言順地喊出「我們徹底重啟這個系列吧！」只能偷偷摸摸地表示：「建議大家不要把本片看作續集，而是一部全新的作品」。

好在《自殺突擊隊：集結》上映後持續的口碑發酵讓人鬆了一口氣。風格上，這像是另一部讓正統觀眾們無法評價的《黑袍糾察隊》（The Boys），但對於追求「反套路」、「刺激感」的年輕觀眾來說，卻是一次不錯的觀影狂歡。華麗炫技連殺配合上歡快的流行風格配樂，所有不同元素的混搭仍然充滿了眼花繚亂的娛樂感，讓觀眾賞心悅目。

如果說《星際異攻隊》對於主流觀眾還有些敬畏，那麼本片更是想怎麼亂來就怎麼亂來。美、血腥，以及略微恐怖的怪異感覺，像一個五顏六色的馬戲團秀，讓人覺得無比刺激和驚險，同時還有不少歡樂的趣味。

這大約就是符合苦悶的疫情時代的影片風格，不用追求崇高，只需追求令人驚呼的娛樂效果即可。同時影片的高預算，也為這些一般在B級片中才看得到的怪異視效提供了最好的支持。

無論你是否對這些元素感到興奮，至少本片充滿了各種奇特的想像力。在這個「超級英雄系列」其實已經開始走下坡路的年月裡，乏善可陳才是最大的罪惡。

《自殺突擊隊：集結》是一種令人驚喜的新風格，但也不能對其的續集抱什麼期待，畢竟再來一次同樣的就沒那麼新了。同時一貫暗黑的華納兄弟公司能否借助這種勢頭，再多產出幾部有質量的作品，也有待觀察。

（取材自澎湃新聞）